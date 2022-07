O Colégio Integrado, escola que tem a missão de desenvolver integralmente cada estudante, com foco na valorização da excelência acadêmica e da formação ética, lança neste mês de maio o Projeto i+. Trata-se de uma nova fase da tradicional instituição de ensino que atua há 23 anos em Goiânia. O currículo acadêmico do Ensino Médio foi reestruturado com o intuito de potencializar os resultados dos alunos que almejam ingressar em qualquer universidade brasileira ou do exterior e também. Além disso, a estrutura física passou por adequações para que o ambiente de convívio social também se tornasse um ambiente que possibilite múltiplas aprendizagens.

No Integrado, o histórico de aprovações em universidades possui uma média de 80% de aprovação dos estudantes, direto da 3ª série. Com o incremento de novas ações, o Projeto i+ visa aumentar ainda mais esse índice. De acordo com o diretor-geral da escola, Thiago Oliveira, o plantão de redação e do número de textos corrigidos na plataforma Redação Nota 1000 serão ampliados e os estudantes passarão a contar com o auxílio de um professor-mentor para traçar as melhores estratégias para cada estudante que pretende ingressar numa universidade brasileira e uma consultoria especializada para quem pretende estudar fora do país.

Essa nova fase é um marco na história da escola, que conta com duas unidades – Jaó e Areião – e visa a expansão para atender mais estudantes em outras regiões da capital. Thiago acrescenta que o desenvolvimento de habilidades deve ser uma premissa para as escolas que querem formar cidadãos conscientes, éticos e capacitados academicamente. “Queremos potencializar ainda mais os resultados acadêmicos, sem perder a nossa essência de escola acolhedora que visa uma formação baseada em princípios éticos”, finaliza.