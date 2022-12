O termo contraturno se refere ao período compreendido pelo tempo em que a criança ou adolescente permanece na escola para realizar atividades que estão fora da grade curricular. Nesses momentos, a instituição pode oferecer aulas, cursos e outras tarefas complementares às práticas regulares de ensino, com o propósito de promover o desenvolvimento integral dos estudantes. Com base nessa expectativa, o Colégio Integrado possui uma gama de opções para seus alunos, como o Programa Integra Mais, com esportes, atividades culturais e de aprofundamento em disciplinas. Tal iniciativa colabora com o desenvolvimento geral do aluno, aumentando a capacidade de memorização e a confiança, o que reflete em um melhor desempenho escolar.



A coordenação do contraturno na instituição de ensino fica por conta da Escola de Arte e Dança Culturale, cuja proposta principal é proporcionar aulas divertidas e dinâmicas. “A ideia é levar um pouquinho da Culturale para dentro da escola, sem perder o foco mais importante do aluno que deve ser os estudos”, pontua a diretora do projeto de contraturno do Colégio Integrado, Polyana Finotti. De acordo com ela, há um horário formulado para que o aluno possa priorizar as atividades escolares e, logo em seguida, aproveitar todas as aulas. “Dessa forma, expandindo a aprendizagem acadêmica e tornando a escola um lugar ainda mais atrativo e aconchegante no turno vespertino”, avalia.



Vale lembrar que o Programa Integra Mais é um projeto que visa otimizar o tempo do aluno, tendo o seu primeiro momento no início da tarde, voltado para as atividades escolares, como os deveres de casa e os estudos para as avaliações, sempre com monitores capacitados para sanar possíveis dúvidas. “No segundo momento da tarde, quando as obrigações escolares já foram cumpridas, o aluno é levado a vivenciar aulas divertidas e que exigirão empenho físico, como jogos com bola – o que inclui o futsal e handball, por exemplo – ginástica, acrobacias em tecido circense, teatro e dança”, conta Polyana.



Com relação às atividades culturais, Polyana destaca ainda que elas auxiliam o aluno a ter uma formação integral, por meio do desenvolvimento das percepções corporais e das habilidades críticas, estéticas, comunicacionais, interpretativas e até de socialização. “Eu acredito nessas atividades como ferramentas capazes de elevar os níveis físicos, emocionais, psicológicos e sociais das crianças, jovens e adolescentes, de forma muito positiva”, ressalta. o Programa Integra Mais ocorre de segunda à sexta-feira, no período vespertino, para os alunos que tiveram aulas dos conteúdos formais pela manhã.