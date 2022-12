Iniciativa potencializa os resultados dos estudantes do Ensino Médio que almejam passar em qualquer universidade brasileira ou no exterior

Com um histórico consolidado de aprovações em universidades com uma média de 80% direto da 3ª série, o Colégio Integrado implementou, em 2022, o Projeto i+, iniciativa que potencializa os resultados dos alunos que almejam ingressar em qualquer universidade brasileira ou do exterior. Uma nova fase da tradicional instituição de ensino que atua há 23 anos em Goiânia, com foco no desenvolvimento integral do estudante, na valorização da excelência acadêmica e da formação ética.

Para tanto, diversas ações foram aplicadas. Entre elas, a restruturação do currículo acadêmico do Ensino Médio, a ampliação dos plantões de redação, fomento do número de textos corrigidos na plataforma Redação Nota 1000, professores-mentores que, juntamente com os estudantes, traçam as melhores estratégias para ingressar numa universidade brasileira e consultoria especializada para quem pretende estudar fora do país. A estrutura física também passou por adequações para que o ambiente de convívio social se tornasse um local que possibilite múltiplas aprendizagens.

De acordo com o diretor-geral da escola, Thiago Oliveira, o Colégio Integrado entrou em uma nova fase de sua história em 2022, não apenas com a implantação do Projeto i+, mas ainda com a consolidação do projeto de expansão para outras regiões da capital. Atualmente atende em duas unidades com Ensino Médio e Ensino Fundamental II – Jaó e Areião – e, recentemente, inaugurou o Integrado Kids Flamboyant, atendendo da Educação Infantil à primeira fase do Ensino Fundamental.

“O desenvolvimento de habilidades deve ser uma premissa para as escolas que querem formar cidadãos conscientes, éticos e capacitados academicamente. Queremos potencializar ainda mais os resultados acadêmicos, sem perder a nossa essência de escola acolhedora que visa uma formação baseada em princípios éticos”. Thiago Oliveira, diretor-geral do Colégio Integrado.