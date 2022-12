Ao término do Ensino Fundamental, o adolescente vive a transição para o Ensino Médio. E nessa nova fase, escolher um colégio não é uma tarefa tão simples, já que a etapa é o caminho obrigatório para quem deseja prestar vestibular e cursar uma universidade. E quem tem um filho nessa faixa etária sabe como é essencial que os jovens desenvolvam as habilidades que serão usadas ao longo de toda a vida. Nesse cenário, o colégio precisa oferecer o suporte para que os alunos alcancem seus objetivos finais. O projeto pedagógico, a infraestrutura, o material didático usado e muitos outros pontos, como a adequação curricular a uma formação cidadã e preparação para o vestibular e Enem, devem pesar no momento dessa decisão.



"Como mãe, ao pensar numa escola de Ensino Médio, acredito que todas as famílias buscam um lugar que vai fazer a diferença, principalmente quanto ao preparo para o ingresso no Ensino Superior. Nós buscamos aquelas instituições que vão dar as condições necessárias para nossos filhos fazerem uma boa prova, seja no Enem ou nos vestibulares tradicionais. Mas a gente não quer uma escola que somente prepare o filho para fazer uma prova. A gente quer mais", argumenta Any Rezende, diretora do Colégio Visão SEB, localizado no Setor Bueno, em Goiânia. A educadora explica que a instituição, presente há 27 anos na capital goiana, integra o sistema educacional Grupo SEB, fazendo parte de um escopo chamado “Escolas de Alta Performance”.



"Entendemos que alta performance não está vinculada apenas a notas altas e aprovações significativas, mas também ao reconhecimento do ser sujeito, que é o estudante atendido em nossa instituição como o protagonista do seu desenvolvimento pessoal e acadêmico. Por isso, no Visão SEB, a gente consegue oferecer exatamente esse mais que nós, pais, buscamos. E isso sem perder o foco naquilo que é necessário para o ingresso ao curso superior", explica Any. A diretora ressalta que o Ensino Médio é o fechamento da educação básica e muita coisa precisa ser concluída neste período. "Por isso a gente não abre mão desse foco necessário na preparação pré-vestibular. É parte da nossa função enquanto escola. Mas ainda assim é possível trazer teatro, uma aula maker, fazer uma aula de laboratório. É possível mostrar para o aluno que ele pode, sim, ir além de aprender a gostar do que ele já está fazendo. O estudante pode descobrir coisas novas e trazer coisas que ainda não existem para a sociedade que ele está inserido. É também fundamental se apropriar daquilo que é humano. E nada é mais humano do que o conhecimento. É no humano que você tem visão de cultura, de filosofia, sociologia, do saber e, acima de tudo, da convivência", acrescenta.



Metodologia AZ



A proposta de ensino do Colégio Visão SEB é reconhecida, desde a época da fundação, como uma escola que prepara para a vida. Partindo da ideia de que o ambiente de aprendizagem precisa valorizar o conhecimento em várias áreas, o espaço físico da escola é pensado para esse desenvolvimento e para que cada ambiente torne estimulante cada conquista alcançada. Além disso, conectado com o que acontece além dos muros, o Visão SEB está continuamente buscando inovações tecnológicas associadas às práticas educativas. O Espaço Maker e a Metodologia AZ, utilizada pela instituição, são exemplos disso.



"O método AZ oferece diversos benefícios para os estudantes. Além dos pilares de formação e preparação para a continuação dos estudos futuros, ele colabora para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Por isso, é baseado nos pilares da formação indicados pela Unesco na organização da proposta pedagógica: aprender a ser; conhecer; conviver; fazer e ter visão sustentável. Isso quer dizer que o método de ensino tem foco na personalização da trajetória do aluno, em uma estratégia que estimula o gosto pelo saber. Ela é implementada a partir do uso de tecnologias inovadoras de gestão de rotina de estudos, por meio de uma plataforma digital. E isso estimula o protagonismo do aluno e de sua capacidade", explica Any.



Já o Espaço Maker tem como propósito permitir aos estudantes a possibilidade de criação, experiências e compartilhamento de soluções possíveis para problemas reais. "São utilizadas ferramentas digitais, tecnológicas e tradicionais para gerar o novo. No Espaço Maker, o design thinking é a metodologia presente. O trabalho em equipe, a aceitação de opiniões diferentes e as decisões coletivas dão ênfase ao que é proposto nesse ambiente favorável às inovações", finaliza a diretora.



