Há 12 anos o CRD – Medicina Diagnóstica, clínica genuinamente goiana especializada em exames de imagem, realiza um atendimento humanizado, pautado pela ética, compromisso e cuidado com os seus pacientes. Em sua essência, estão a excelência no serviço prestado, a capacitação e assistência médica.

Prova desta qualidade é o seu histórico de certificações, como PADI (Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem), concedido pelo CBR (Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem), Selo de Qualificação Unimed – sendo a melhor a ser avaliada, e ainda o seu pioneirismo ao ser a primeira instituição de saúde de Goiás a receber o Certificado de Acreditação em Excelência ONA 3 - nível máximo, conferido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), instituto acreditador de maior credibilidade na área de saúde no Brasil.

Ao longo da sua década de atuação, o CRD teve um crescimento exponencial. Sob a liderança dos médicos radiologistas e irmãos, Renato Tavares Daher e Ricardo Tavares Daher, atualmente o CRD está presente em diversas cidades no Estado de Goiás, e ainda elas em várias instituições em Goiânia.

Além da sua matriz, no Centro da capital, ele está em Caldas Novas, Morrinhos, Pontalina, Rio Verde, Catalão, Rio Verde e Ceres, ainda em Brasília (DF), Sinop (MT), Rondonópolis (MT), Várzea Grande (MT), Caratinga (MG), Palmas (TO), Belo Horizonte (MG), Uberlândia (MG), Santo Antônio de Jesus (BA), Irece (BA), Luis Eduardo Magalhães (BA), Barreiras (BA) e Amparo (SP).

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL

No dia 1º de dezembro de 2022, o CRD recebeu em cerimônia na sede no Centro de Goiânia, a Certificação ACSA International Nível Avançado (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucia) — uma das acreditações europeias de maior relevância no mundo.

Isso significa que foram cumpridos todos os requisitos na avaliação do sistema de gestão, visto que o certificado busca verificar e avaliar todos os processos internos estabelecidos pela organização, desde o atendimento até a disponibilização de equipamentos para diagnóstico.

Durante a festa de entrega do certificado, estiveram presentes mais de 150 pessoas. Dentre elas membros do corpo clínico do CRD, dirigentes de hospitais parceiros, representantes convênios médicos, de entidades de defesa de classe como OAB-GO/ CASAG, Fundação Tiradentes/ Polícia Militar, Sindmagem, Ahpaceg e o secretário Municipal de Saúde, Dr. Durval Pedroso.

Com esse reconhecimento, a clínica passa a ser o 1º Centro de Diagnóstico por Imagem com Acreditação Internacional do Centro - Oeste, onde se prioriza o trabalho de excelência em qualidade, desenvolvido por todos os colaboradores no acolhimento humanizado.

Diretor Técnico: Dr. Renato Tavares Daher

CRM-GO: 12.249

RQE: 7.323