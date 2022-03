Depois de 2 anos sem participação do público, a Stock Car voltou com tudo à capital. A segunda etapa, no anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia, aconteceu neste domingo, dia 20 de março.

Os convidados da CSM Engenharia, patrocinadora do piloto Guilherme Salas puderam acompanhar as duas corridas da etapa de Goiânia de dentro do box da KTF Sports. Uma experiência e tanto para quem é fã do esporte, tecnologia e engenharia.

A CSM Engenharia possui 21 anos de tradição e inovações no ramo da Construção Civil em Goiás. A empresa é liderada por Cledistonio Junior, engenheiro e entusiasta do esporte automobilístico desde criança, uma paixão aprendida com o pai, frequentador assíduo do autódromo. Unindo o esporte às características inovadoras da empresa, Cledistonio Junior incorporou às ações da CSM Engenharia o patrocínio do piloto Guilherme Salas na Stock Car Pro Series.

O piloto foi destaque na Stock Car Light em 2019 e em 2020 foi promovido para a Stock Car Pro Series. Na sua primeira temporada, conquistou uma vitória, duas pole positions e 6 pódios.

Acompanhe vídeo e galeria de fotos de como foi o domingo da CSM Engenharia e seus convidados na Stock Car.