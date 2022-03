A fórmula de sucesso de Walt Disney: “se você pode sonhar, pode fazer” funciona muito bem com o consórcio, já que é um parceiro valioso nessa realização. E se você faz parte daquela parcela de brasileiros que sonha com a casa própria, a boa notícia é que com consórcio dá.

Verdade seja dita: quem é que não quer dizer adeus ao aluguel ou da insegurança de não ter um lugar para chamar de seu?

Especialmente, agora que a casa agregou algumas funções além de lar doce lar, uma vez que é espaço de trabalho e estudo. Tanto que uma opção para aderir a essa realidade é se mudar para uma casa maior, com área para diversão, uma varanda para curtir e relaxar no fim do dia, ou até para usar esse cantinho aconchegante para o seu escritório.

Um lugar para chamar de seu

Sem sombra de dúvida o consórcio de imóveis é uma opção muito vantajosa para comprar o primeiro imóvel, ou mesmo, para tirar do papel e materializar a casa na praia, no campo, ou ainda, reformar a sua.

A grande vantagem dessa modalidade é não ter surpresas nas parcelas como as taxas de juros, mesmo que nos financiamentos dos bancos estejam mais baixas atualmente, não dá para negar: juro é juro – o que o consórcio não tem.

Consórcio é todos por um

Nada de romance de Alexandre Dumas, embora o ideal dos três mosqueteiros seja uma verdade nessa modalidade de investimento, uma vez que o consórcio de imóvel, assim como o consórcio de carro, consórcio de veículos pesados e até mesmo o consórcio de moto, é uma compra programada e realizada em grupo fechado.

Esse grupo colaborativo é organizado e gerido por uma administradora, que precisa ter autorização do Banco Central para essa tarefa. Exatamente por isso é uma opção segura.

Por meio da administradora, esse grupo de poupadores contribui mensalmente para arrecadar e juntar o valor necessário para a entrega do bem escolhido. Ou seja, a cada mês, um participante é sorteado e contemplado com uma carta de crédito, e é dessa forma que todos realizam seus sonhos. Essa dinâmica se repete todos os meses até que todos os consorciados, com as parcelas pagas em dia, recebam a carta de crédito.

No caso de quem não quer contar com a sorte, pode acelerar o processo e fazer um lance. Este funciona como um leilão: o maior lance leva. No caso do lance embutido, o valor é deduzido do valor do crédito. Sem contar que você pode, ainda, usar o seu FGTS (Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço) no lance do consórcio do imóvel, ou para quitar parcelas.

Parcelas que cabem no bolso

A lembrança da sua professora de matemática trará tanto orgulho quando você se der conta de que, com o consórcio, você deu um passo enorme para a disciplina de educação financeira. Afinal, você aplicará cada lição que a professora insistiu em te ensinar.

Como escolher o número de parcelas pelo valor que cabe no seu bolso, sem comprometer seu orçamento, isso porque o crédito deve ser maior que o débito no final do mês, dando espaço para o orçamento, para os sonhos, diversão e, é claro, para o futuro. Na Embracon, por exemplo, você pode parcelar o valor total do imóvel em até 240 meses, sem juros, sem sustos, sem entrada ou parcelas adicionais.

Outra vantagem inquestionável é o poder de barganha. Simplificando: quando você for contemplado e recebe a carta de crédito, por sorteio ou lance, tem disponível o valor integral para comprar uma casa nova, construída ou na planta, ou seja, é dinheiro na mão e à vista, o que garante bons motivos para negociar e conseguir algum desconto. Lembrando que essa carta deve ser usada, exclusivamente, para comprar imóvel.

A Embracon é uma das maiores administradoras de consórcio do País, segundo ranking do Bacen, o Banco Central. Com mais de 90 filiais, a empresa está no mercado há mais de 30 anos no Brasil e já realizou mais de 500 mil sonhos.

Simule o seu consórcio. Você pode fazer a comprar on-line e sem sair de casa.