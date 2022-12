Imagine se vários serviços do dia a dia estivessem a um elevador de distância do seu lar. Trabalho, academia, lavanderia, lazer... Seria um negócio e tanto, não é? Para quem escolhe viver em um empreendimento mixed use, isso é realidade. Conforto, praticidade, economia, diversão e mais qualidade de vida e tempo para curtir o que realmente importa. Esses são apenas alguns dos pontos positivos de desfrutar dos chamados condomínios mixed use, uma tendência no mercado imobiliário brasileiro que oferece moradia, lazer, comércio e serviços em um mesmo endereço. O conceito, já consolidado na Europa e em países como os Estados Unidos, vem ganhando força por aqui e em Goiânia não seria diferente.

A Euro Incorporações mostra a força com conceito com o lançamento do marcante Euro Towers Live Office. Sinônimo de praticidade e conveniência, o empreendimento conta com plantas business, que variam entre 25m2 e 770m2, e home de 48m2 e 67m2, nas torres corporativa e mista – essa segunda já completamente vendida. Considerado o perfeito equilíbrio entre a vida business e pessoal, o complexo multiuso terá amplos espaços de convivência e diferenciais únicos, que agregam valor aos diferentes negócios em uma das regiões da cidade que mais cresce. O Euro Towers Live Office ficará próximo aos maiores condomínios horizontais, entre eles o Alphaville e Jardins, e ao lado das rodovias BR-153 e GO-020, onde se instala o novo Centro Administrativo da capital.

Entre os diferenciais do complexo estão a lavanderia by OMO, residencial com dois pavimentos de lazer, academia by FLEX, car wash, terrenos com mais de cinco mil metros quadrados e studio mixed com salas para podcasts. Estrutura com porte cochère para facilitar, ainda mais, o embarque e desembarque dos usuários do edifício, que contarão com um mall no térreo repleto de negócios diversos. Esse mixed use é mais um sucesso da Euro Incorporações. Afinal, a história da empresa sempre foi marcada pela entrega de grandes empreendimentos.

O Grupo internacional tem 16 anos de atuação no Brasil e já são mais de 260 mil metros quadrados entregues e empreendimentos com mais de 90% de valorização. A incorporadora é responsável, por exemplo, pelo Europark, complexo de condomínios considerado uma revolução urbanística e comercial de alto padrão no Park Lozandes que é um verdadeiro sucesso de vendas, com um aclamado conceito que une natureza e qualidade de vida em uma região marcada pelo foco do consumo de luxo do goiano.