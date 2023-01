Sônia Aparecida Ribeiro tinha apenas 58 anos quando descobriu que apenas 22% dos seus pulmões estavam em funcionamento. Há nove anos, sentiu pela primeira vez uma falta de ar insistente. O desconforto a levou ao consultório médico, onde recebeu o diagnóstico da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Parecia que tinha recebido um prazo de validade, mas na verdade foi o começo de uma nova vida.

Assim como Sônia, outras 210 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem com tosse, expectoração e falta de ar, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Somente no Brasil são cerca de 6 milhões de casos, além daqueles que não sabem que têm DPOC.1 A enfermidade é associada principalmente ao tabagismo e não possui cura, mas tem tratamento com cobertura pelo Sistema Único de Saúde (SUS).1,4 Entretanto, os casos de óbitos ainda são elevados: em 2016, a DPOC foi a 4ª causa de morte no Brasil.3

Sônia, hoje com 67 anos, faz o tratamento adequado, o que proporciona uma melhor qualidade de vida. “O tratamento faz você querer lutar. Nós [grupo de pacientes com

DPOC do qual Sônia faz parte] vamos à praia todo ano. Andamos de caiaque, fazemos exercícios. Fomos fazer palestra em Campinas [Em São Paulo]. Temos um coral! … O meu tratamento é muito acolhedor, então quero lutar”.

Sintomas e diagnóstico

A DPOC é uma doença crônica e progressiva que afeta os pulmões ao obstruir as vias aéreas, o que faz com que a respiração fique mais difícil. O tabagismo é o principal vilão dessa doença, já que o tempo de exposição à fumaça do cigarro tem relação direta com a gravidade do problema.1 Seus sintomas incluem a falta de ar que pode, inclusive, impedir a realização de atividades diárias comuns, como trocar de roupa ou tomar banho. Com isso, muitos pacientes passam a ter a necessidade do uso contínuo de oxigênio.

Apesar de não ter cura, com o tratamento adequado é possível reduzir a inflamação no pulmão. 1,5 O diagnóstico da DPOC é feito a partir de alguns parâmetros, como o exame de espirometria - também conhecido como prova de função pulmonar. Para realizar o diagnóstico, além do resultado da espirometria, os médicos se baseiam na avaliação do histórico do paciente.4

Tratamento

Em 2021, o Governo Federal - por meio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) - publicou o novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), documento que direciona os estados brasileiros para o diagnóstico e tratamento corretos da DPOC. Desde então, as unidades federativas vêm elaborando notas técnicas que indicam as opções de tratamento disponíveis para a doença.5

Em Goiás, o Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG) é referência no tratamento da doença. A unidade de saúde conta, desde 2002, com um ambulatório para atendimento

especializado de pacientes com DPOC, trabalhando com tratamento efetivo realizado de forma individual e contínua. O objetivo é sempre a melhora na qualidade de vida, impactando positivamente nas expectativas dos pacientes e familiares.7

