Bronquites, pneumonia e sinusites estão na lista de complicação pelo Adenovírus. Cuidados com a higiene ainda é o melhor remédio para a prevenção



Sabe aquela gripe ou resfriado persistentes e que, muitas vezes, acabamos por ignorar? Muitas pessoas não sabem, mas por mais que já são sintomas considerados “comuns” pela população, principalmente em determinadas épocas do ano de maior incidência das viroses, a sua continuidade por mais de duas semanas pode indicar a evolução de doenças mais sérias, e nas crianças a situação requer ainda mais cuidado e atenção.

De acordo com o pediatra da Hapvida NotreDame Intermédica, Maiton Fredson Lopes, como todos os demais vírus sazonais, o adenovírus também provoca sintomas como febre, obstrução nasal, dor no corpo, espirros e tosses. Mas ele tem uma característica que pode evoluir ainda para conjuntivite e sintomas intestinais mais frequentes, como a própria diarreia.

Entretanto, ele também pode evoluir para complicações mais severas como as bronquites, a própria pneumonia ou uma sinusite. “Temos que ficar atento à evolução da doença que ocorre, normalmente, em um quadro de 3 a 5 dias de febre, mas a resolução total dos sintomas pode levar até duas semanas”, explica.

Prevenção

A prevenção ainda é fundamental para evitar a contaminação pelo Adenovírus. “A higiene, principalmente a lavagem das mãos, a utilização de máscara são recomendações comuns a todos esses vírus”, ressalta o pediatra da Hapvida NotreDame Intermédica, Maiton Fredson Lopes.

Mesmo não estando mais na fase aguda da Covid 19, a utilização de máscara por pessoas que apresentam os sintomas ainda é muito importante. Isso porque, segundo o especialista, o adenovírus também pode ser transmitido de pessoa para pessoa através das gotículas de saliva, por espirros e mãos contaminadas. “Até mesmo a conhecida a transmissão fecal oral, onde a falta de higiene e a contaminação de alimentos ou objetos de uso comum podem provocar contaminação e a infecção da pessoa”, alerta.

O tratamento do Adenovírus é feito basicamente apenas com o controle dos sintomas que a pessoa está apresentando, mas algumas atitudes são recomendadas. Entre elas a hidratação, repouso e desobstrução nasal. Em caso de febre, antitérmicos podem ser recomendados. No caso das infecções intestinais, por sua vez, pode-se recomendar a reidratação oral.

Sobre o Grupo Hapvida NotreDame Intermédica

Resultante da fusão entre Hapvida e a NotreDame Intermédica, em 2022, formou-se o maior grupo de saúde e odontologia do Brasil. Os números superlativos do Grupo Hapvida NDI mostram o sucesso da operação que reúne cerca de 15 milhões de clientes, mais de 65 mil colaboradores, 7 mil leitos de atendimento hospitalar e 18% de participação de mercado em planos de saúde.

Presente nas cinco regiões do País, a rede própria de atendimento conta com 85 hospitais, 77 Prontos Atendimentos, 318 clínicas médicas e 269 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial. Dessa fusão, apoiada em inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

Responsável Técnico, Dr. Maiton Fredson Da Silva Lopes.

CRM 11482-CE