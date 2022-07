A alegria é o melhor remédio para a saúde física e mental. Ah, como é bom dar uma boa gargalhada! Os olhos brilham, a expressão facial emana alegria e, acima de tudo, previne doenças, fortalece o sistema imunológico, combate estresse e elimina rugas. Pessoas alegres e bem humoradas tem uma qualidade de vida superior àquelas que trazem consigo dores, amarguras, retração e medo de sorrir. “A alegria contagia, aumenta a imunidade e provoca sensação de liberdade, leveza e satisfação”, afirma o psicólogo e coordenador nacional das terapias do Sistema Hapvida, Carol Costa Júnior.

Segundo Carol, o simples ato de sorrir é capaz de liberar hormônios que proporcionam bem-estar e, isso, melhora nossa saúde geral. Mas, diante de tantas tragédias, pandemia, guerra e crises econômicas e sociais, é possível manter o sorriso estampado na cara, o coração aberto e a mente leve? “SIM! Porém, a alegria é subjetiva. O que me deixa feliz pode não ter o mesmo efeito no outro. Mas é possível manter uma plenitude diante das adversidades diárias com saúde mental e vontade de viver bem”, afirma o médico.

Para ele, a personalidade e identidade de cada um é construída a partir das dificuldades da vida. “São os caminhos tortuosos que formam nossa personalidade. A felicidade é o prêmio da superação, mas, a alegria em sua plenitude é mantida ou não, de acordo com o sentimento interior de cada um. É possível manter a felicidade nos momentos mais difíceis da vida. O ser humano tem essa capacidade de resiliência”, destaca o especialista.

Nesta sexta-feira, 8, é celebrado o “Dia Mundial da Alegria”, a data foi criada para lembrar a importância de viver alegre e de propiciar alegria aos outros. Para a manicure, Maria Lúcia Rodrigues Santana, a felicidade está muito associada à espiritualidade e à relação dela com o próximo e com Deus. “Hoje é dia da alegria? Não sabia! Pra mim, todo dia é dia de ser feliz, alegre, contente, sorridente, bem humorada e disposta a enfrentar mais um dia”, disse sorridente.

Maria Lúcia, relata que já passou por muitas situações delicadas ao longo de sua vida e que nos momentos mais difíceis buscava esperança na força de seu sorriso. “Nasci numa família pobre e cresci com 12 irmãos. Trabalhamos muito e estudamos pouco. Me casei aos 15 anos, fui mãe aos 17, perdi marido, irmãos, pai e mãe. Mas nunca perdi a alegria e esperança de fazer diferença na vida de quem me cerca. Ser alegre é meu refúgio, minha força. Apesar de tudo, tenho gratidão à Deus pela oportunidade de sorrir e fazer os outros felizes”, compartilhou Maria.

Diante dos relatos, o especialista do Sistema Hapvida destaca que o sorriso é muito atraente, traz conforto e acolhimento, já o bom humor, atrai e contagia as pessoas. E revela o segredo da felicidade. “O grande lance da vida é se conhecer, se permitir e respeitar o próximo. O segredo é viver bem com autenticidade. Ser amigo, companheiro, respeitoso porque o mundo devolve as nossas ações e atitudes naturalmente. Gentileza gera gentileza. Não oferte ódio, oferte alegria sem ofuscar o outro”, sustenta Carol.

Carol Costa Junior

Psicólogo e Coordenador Nacional das Terapias do Sistema Hapvida

CRP: 02/14984