Quando se fala em carnaval, logo pensamos em folia, mas para folia ser boa tem que ser com saúde, o que nos faz pensar em responsabilidade alimentar e sexual. “Para aguentar o ritmo intenso das folias é preciso ter alguns cuidados em relação à saúde. Como por exemplo alimentação balanceada e nutritiva, hidratação e proteção solar”, sugere o médico do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica e diretor Hospital América, Dr. Wesley Medeiros.

A principal dúvida é sobre como se preparar para a maratona de festa porque os foliões dançam muito e acabam sofrendo um grande desgaste físico. O Dr. Wesley chama a atenção sobre os riscos à saúde durante feriados longos e festivos como o carnaval. “É fundamental se hidratar, alimentar de três em três horas, dormir e manter a higiene das mãos para evitar intoxicações, infecções gastrointestinais, desidratação e exaustão física”, explica.

Lembrando que a pandemia da covid-19 ainda não acabou, portanto além de manter a higiene corporal e de objetos é fundamental. E, em casos de sintomas inerentes à Covid-19, como tosse, coriza, febre, dores no corpo e de cabeça, fique em casa.

Aos adeptos da cervejinha, o especialista alerta: “Não vale substituir a água por bebida alcoólica, especialmente cerveja, que é um diurético natural e pode provocar desidratação, principalmente para quem é sedentário, que pode se desidratar com maior facilidade”. Ele sugere ainda que cada copo de bebida alcoólica é fundamental beber um copo de água para evitar desidratação e embriaguez.

O médico explica que o consumo excessivo de álcool pode gerar quadros de hipoglicemia e quadros mais graves, como por exemplo, coma alcoólico que requer atendimento médico imediato. “Portanto, para garantir uma folia saudável e sem complicações à saúde, excesso só se for de alegria”, diz Medeiros.

O especialista dá dicas sobre os principais e mais comuns sintomas de exaustão física durante o carnaval. “É importante ficar atento à sensação excessiva de cansaço, tontura, escurecimento da visão, câimbras, vômitos e dores de cabeça intensa. Tudo isso pode evoluir para quadros clínicos como doenças infectocontagiosas, gastrointestinais e diarreias”, ressalta Medeiros.

O médico lembra ainda que folia boa é folia responsável e alerta: “Bebida não combina com direção. Não dirija depois de ingerir álcool. E sexo bom, é sexo seguro. Use camisinha e curta a festa com responsabilidade e sem excessos”, completa.

O que não pode faltar na bagagem do folião: garrafa de água, chapéu ou boné, alimentação leve e nutritiva, roupas e sapatos confortáveis.

Dicas para uma folia saudável:

- Beber bastante água porque o calor excessivo e o consumo exagerado de bebida alcoólica faz com que o corpo desidrate;

- Intercale o consumo de bebidas alcoólicas com água, sucos naturais ou água de coco para manter o corpo hidratado;

- Evite comidas de alto teor calórico e frituras, pois esses alimentos dificultam a digestão;

- Consuma bastante frutas, verduras e legumes, pois esses alimentos contêm vitaminas e minerais para fortalecer o sistema imunológico;

- Não fique muito tempo sem comer. Faça pelo menos três refeições diárias para gerar energia ao corpo e curtir a folia com saúde.

Sobre o Grupo Hapvida NotreDame Intermédica

A fusão entre a Hapvida e a NotreDame Intermédica em fevereiro de 2022 levou a criação do maior grupo de saúde e odontologia do Brasil. A nova empresa, com mais de 71 mil colaboradores, atende cerca de 15,9 milhões de beneficiários de saúde e odontologia, que têm a sua disposição a maior rede própria de atendimento, presente nas cinco regiões do País. Nossa rede própria de atendimento foi construída a partir de uma visão abrangente e integrada, voltada ao cuidado da saúde através de mais de 7 mil leitos de atendimento hospitalar em 87 hospitais, 76 Prontos Atendimentos, 329 clínicas médicas e 275 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Desta combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

MAIS INFORMAÇÕES

Wesley Medeiros – Clínico Geral

CRM/GO 18049