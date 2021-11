Jorge Pinheiro, presidente do Sistema Hapvida e Majo Campos, vice-presidente de Gente, Gestão e Diversidade do Sistema Hapvida, estão entre os 10 executivos mais admirados no prêmio “Mais Admirados do Brasil”, nas premiações "CEOs10+" e "RHs 10+". O prêmio, que aconteceu neste mês de novembro, é realizado pelo grupo Gestão RH e elege os executivos mais admirados do Brasil e da América Latina.

Jorge Pinheiro ressalta que “Esse reconhecimento é fruto do trabalho de todos os colaboradores que fazem parte do Sistema Hapvida. Pessoas que trabalham, diariamente, para salvar vidas e levar mais saúde para a população. Nossa missão sempre será o bem-estar dos nossos clientes e são eles quem direcionam nossos caminhos”.

Majo Campos destaca que essa premiação impulsiona a empresa a investir, cada vez mais, na saúde dos brasileiros. “Acreditamos que representar a empresa entre os melhores profissionais do mercado nos desafia a ser melhor todos os dias, cuidado da vida das pessoas, o bem mais precioso que temos”.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 7,1 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do RN Saúde, Medical, Grupo São José Saúde, Grupo Promed, Premium Saúde, além da operadora Hapvida e da healthtech Maida. Atua com mais de 37 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 47 hospitais, 199 clínicas médicas, 47 prontos atendimentos, 172 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.