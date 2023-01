“Quando você adere a uma dieta radical o seu metabolismo é drasticamente afetado e seu corpo, inicialmente, perde peso e fica estressado ocasionando alteração hormonais, retardo do metabolismo e aumento do apetite e é por isso que as dietas fracassam”, lembra a endocrinologista Fernanda Máximo, do Hapvida Notredame Intermédica, dizendo ser importante que o acréscimo no peso seja corrigido nos primeiros dias que se seguem ao retorno da rotina.

Mas a especialista alerta para que não sejam feitas dietas exageradas com o corte radical de alimentação e a suspensão total de alguns alimentos para o organismo não se sentir agredido. “Para isso, reinicie uma rotina balanceada de alimentação alinhada com o sono e à prática de exercícios físicos”, tranquiliza Fernanda Máximo.

"O período de festas aumenta o consumo de alimentos com alto teor de sódio e calorias. Então, com o fim das festividades, suspenda o consumo realizando uma alimentação com nutrientes necessários capazes de promover uma adequada detoxificação, para garantir suporte funcional e um adequado funcionamento físico, mental e emocional do corpo”, alerta Fernanda Máximo.

Lembrando que nos pratos comumente consumidos nas ceias festivas são compostos de condimentos, massas, carnes vermelhas e com a presença de mais sal em alimentos conservados como, por exemplo, azeitonas e outros enlatados, além de refrigerantes e bebidas alcóolicas; motivo que ela orienta ser importante evitar, principalmente, os alimentos consumidos no período festivo.

A endocrinologista lembra que todos estes excessos podem inflamar e inchar e dá dicas para melhorar a saúde, perder o peso e começar bem 2023 com uma boa ingestão de água. Um adulto saudável pode ingerir, em média, cerca de 35 ml de água por kg de peso por dia. Para completar, Fernanda chama a atenção ao comportamento intestinal. “Para garantir o bom funcionamento intestinal é fundamental eliminar o consumo de alimentos industrializados, evitar o consumo de álcool e dormir mais cedo”, completa.

Fernanda Máximo – Endocrinologista. CRM-GO: 9160