A fisioterapeuta do Hapvida NotreDame Intermédica, Dra. Bruna Machado, relata que o tratamento fisioterapêutico adequado tem a possibilidade de minimizar as limitações dos pacientes. "A maioria dos nossos pacientes tem muitos desafios, mas o maior deles é superar limitações que acabam aparecendo após um acidente ou que são consequência de alguma deficiência", conta.

"São histórias de vida e de superação que nos motiva a sermos profissionais e seres humanos melhores. São eles que nos movem a buscar cada dia mais conhecimento, para que possamos dar maiores chances de evolução, melhores prognósticos a funcionalidade para o paciente", afirma a especialista

Acompanhar e participar da recuperação de um paciente, devolvendo-lhe mobilidade e independência é a rotina dos profissionais de fisioterapia. A Dra. Bruna Machado conta que ver um paciente melhorando a cada dia faz com que ela queira se aprimorar cada vez mais profissionalmente.

De acordo com a especialista, cada paciente tem uma peculiaridade e uma história de vida diferente, com superações diferentes, mas que todas são igualmente importantes na vida também do profissional que o acompanha. Ressalta a história de um músico que desistiu de tocar violão porque teve consequências neurológicas após contrair covid-19 e acabou perdendo os movimentos do braço direito.

Dra. Bruna conta que o paciente havia desistido da profissão, mas foi submetido a uma cirurgia e a um tratamento adequado. “Mesmo ainda estando em processo de recuperação de uma atrofia importante, voltou a tocar e a sua profissão de maestro. É um paciente que teve devolvida a autonomia para se alimentar, se vestir, para fazer os cuidados de vida diária e também para voltar a trabalhar. Hoje, ele é maestro, toca violão, é uma pessoa super ativa e fico muito feliz de ter feito parte deste processo", afirma a especialista do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica.

Outro paciente citado por ela sofreu um acidente de carro e durante sua recuperação, vários acidentes vasculares cerebral (AVCs) o debilitaram ainda mais. Ficou paralisado do pescoço para baixo. Acamado por muito tempo, iniciou tratamento e hoje consegue fazer alguns movimentos com os braços, como se alimentar e coçar o rosto. "A maioria dos pacientes ganha certa independência, a partir do momento que a gente começa a reabilitá-lo e a trazer de volta a função", explica.

Sobre o Grupo Hapvida NotreDame Intermédica

