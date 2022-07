Chegamos ao mês de julho, sinônimo de férias, passeios e viagens. Viajar é muito bom, desde que o bem-estar e saúde de todos sejam garantidos, especialmente com as crianças. A quebra da rotina exige cuidados redobrados de pais e familiares com os pequenos, já uma simples brincadeira de correr, jogar futebol, andar de skate, patins ou bicicleta pode terminar com fraturas ou lesões.

Segundo o clínico geral do Sistema Hapvida, Dr. João Carlos Neto Araújo, é comum as crianças se desequilibrarem, caírem ou sofrerem algum tipo de lesão por estarem em fase de desenvolvimento, por isso a supervisão intensiva de pais e responsáveis é fundamental para prevenir acidentes. “Sempre uma criança deve ser supervisionada ou acompanhada por um adulto. Nunca deixe as crianças sozinhas, um mero descuido, pode acabar em lesões e traumas. Dependendo da atividade, a utilização de capacetes, joelheiras e cotoveleiras podem evitar acidentes ou mesmo proteger contra tais”, ressaltou.

Em relação à viagem de férias, o especialista afirma que o primeiro passo é planejar bem o passeio e conhecer a região a ser visitada. “Se for um local frio usar roupas adequadas. Se for um local quente utilizar roupas leves, se hidratar bem, consumir muita fruta, suco natural, utilizar protetores solares e óculos de proteção. Nas brincadeiras utilizar equipamentos de segurança adequados às modalidades e acima de tudo sempre ter um adulto supervisionando as crianças. Em piscinas e praias os cuidados devem ser redobrados.

Os cuidados com a alimentação também são fundamentais para garantir um passeio tranquilo e sem intercorrências. Apesar das crianças estarem em período de descanso e lazer, a saúde não entra em férias jamais. O médico alerta pais e responsáveis que costumam “relaxar” um pouco na alimentação dos filhos nas férias. “O período de férias coincide com estações quentes e secas. Portanto, é sempre importante a hidratação contínua, a ingestão de frutas pelo menos três vezes ao dia e alimentos mais leves. Evite oferecer alimentos gordurosos, calóricos e industrializados. Mesmo que os filhos saiam um pouco da linha, comendo algumas guloseimas, é fundamental que os pais mantenham os hábitos saudáveis das crianças na maioria das refeições”, orienta João Carlos.

Caso a viagem seja longa e de carro, o especialista chama a atenção para os sinais comportamentais. “Além da supervisão às crianças, os pais precisam estar atentos às mudanças de comportamento delas que podem indicar algo mais grave. Crianças menores, principalmente aquelas que não falam, o diagnóstico ou a percepção de algo pode ser mais difícil. Entretanto, os pais devem observar se elas estão quietas, chorosas ou reclamam quando os pais tocam em alguma região como o abdômen, por exemplo. De um modo geral, mudança no comportamento é o melhor sinal de que algo está errado”, adverte o médico.

Em casos de febre ou cortes, o Dr. João Carlos ressalta a necessidade de ter um kit de primeiros socorros na bagagem. “O kit de primeiros socorros com gases, termômetros, curativos e alguns medicamentos básicos como analgésicos e antitérmicos é fundamental para resolver questões simples. Porém, não subestime os sintomas, em caso de dores frequentes e queixas procure uma unidade de saúde”, orienta.

O médico relaciona os cuidados mais importantes com a saúde para quem vai aproveitar a folga para se expor ao sol, seja fazendo atividade física, seja curtindo praia, rio ou piscina. “Se a criança for exposta ao sol deve-se sempre usar protetor solar. Mesmo em dias nublados”, lembra Dr. João Carlos. Ele destaca ainda que, é preciso estar atento às variações de temperatura, principalmente naquelas crianças ou pessoas que têm rinite ou sinusite, pois podem desencadear crises. As doenças mais comuns nessa variação de temperatura são as infecções de vias aéreas superiores e as gastrenterites”, pontua o colaborador do Sistema Hapvida.

Responsável Técnico

João Carlos Neto Araújo

Clínico Geral

CRM-11738