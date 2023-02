Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2020 foram registrados 474.519 novos casos de leucemia no mundo, ocupando a 13ª posição entre os tipos de câncer mais frequentes entre os sexos feminino e masculino. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA), estima que mais de 11 mil casos de leucemia sejam diagnosticados entre 2023 e 2025. A Campanha do Fevereiro Laranja vem com o objetivo de aumentar as chances de cura para essa doença através da conscientização sobre diagnóstico e tratamento precoce.

A leucemia é o câncer mais frequente na população com até 20 anos de idade, mas também acomete indivíduos idosos. Ela inicia na medula óssea, afetando a produção dos glóbulos brancos do sangue, conhecidos como leucócitos, que são as células de defesa do organismo. Dessa forma, as células saudáveis do nosso corpo passam a ser substituídas por células cancerígenas, que não funcionam de forma adequada, levando o organismo a ficar debilitado e suscetível a hemorragias e infecções.

A hematologista do grupo Hapvida NotreDame Intermédica, Hatsumi Iwamoto, alerta para os principais sintomas da leucemia e procura de um profissional médico para diagnóstico precoce da doença. “É preciso ficar atento a sinais como aumento dos gânglios linfáticos, febre, perda de peso sem causa aparente, dor nas articulações. Com a perda dos glóbulos vermelhos, ou seja, a anemia, há fadiga, dor de cabeça e falta de ar. Ocorre também sangramentos e manchas ou pontos roxos na pele devido à alteração das plaquetas. É essencial buscar um especialista para a condução dos exames necessários para identificar uma possível leucemia e iniciar o tratamento correto”.

Segundo a especialista, o tratamento depende do tipo de leucemia diagnosticado. “Dependendo do tipo pode ser realizado o tratamento com quimioterapia, radioterapia e transplante de medula óssea. No último caso o sucesso depende da compatibilidade. Na maioria das vezes irmãos consanguíneos são os mais indicados a realizarem o transplante. Daí a importância também da Campanha do Fevereiro Laranja para incentivo da doação de medula óssea”, explica.

A médica enfatiza que um estilo de vida saudável ajuda no fortalecimento do organismo e consequentemente do combate à doença. “A leucemia é uma das neoplasias hematológicas mais graves que existe. Não há uma forma de prevenção. Temos o fator genético que influencia no surgimento da doença, mas não há ainda uma causa pré-definida. Ter um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada e a prática de atividades físicas, irão ajudar a fortalecer o sistema imunológico”, conclui.

Sobre o Grupo Hapvida NotreDame Intermédica

A fusão entre a Hapvida e a NotreDame Intermédica em fevereiro de 2022 levou a criação do maior grupo de saúde e odontologia do Brasil. A nova empresa, com mais de 71 mil colaboradores, atende cerca de 15,9 milhões de beneficiários de saúde e odontologia, que têm a sua disposição a maior rede própria de atendimento, presente nas cinco regiões do País. Nossa rede própria de atendimento foi construída a partir de uma visão abrangente e integrada, voltada ao cuidado da saúde através de mais de 7 mil leitos de atendimento hospitalar em 87 hospitais, 76 Prontos Atendimentos, 329 clínicas médicas e 275 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Desta combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

Dra. Hatsumi Iwamoto - CRM-PA 12.841 | RQE 7.463