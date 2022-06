Nos meses de junho e julho, quando a temperatura cai, muitas pessoas que já sofrem de dores crônicas costumam observar um aumento desse desconforto. De acordo com a fisioterapeuta Ariane da Rocha, do Sistema Hapvida, existe, de fato, uma relação entre o frio e as dores crônicas no nosso corpo. Isso também é comum em pessoas que tenham passado por processos cirúrgicos, com a colocação de próteses, pinos e placas, por exemplo, bem como entre indivíduos que passaram por reconstrução de ligamentos. Mas há uma alternativa para reduzir esse incômodo: exercícios físicos que precisam, preferencialmente, do acompanhamento de profissionais habilitados, para a definição correta de quais movimentos podem e devem ser feitos durante a atividade.

“Por causa da queda de temperatura no inverno, os músculos ficam mais enrijecidos, então ocorre um processo de vasoconstrição, com a diminuição do aporte sanguíneo nas extremidades. Como consequência, ocorrem dores nas articulações. Esse quadro tende a intensificar as dores crônicas, resultantes, por exemplo, da artrite, artrose, dores na coluna, tendinites, bursites, dores de cabeça e fibromialgia, dentre outras patologias”, explica Ariane.

Ainda segundo a especialista, por ser típica dos dias frios, a diminuição da viscosidade deixa as cápsulas articulares mais sensíveis. Assim, é mais comum que as dores crônicas sejam maiores nessa época, atingindo joelhos, mãos, ombros e pés, entre outros.

A fisioterapeuta afirma que não existe uma faixa etária específica em que esses casos se manifestam. Eles podem ocorrer em qualquer idade, se a pessoa tiver qualquer uma das patologias citadas anteriormente.

O jeito, então, é deixar as cobertas e se exercitar, uma vez que a atividade física melhora o aporte sanguíneo, impedindo assim a intensificação das dores. “Geralmente, indicamos, nesses casos, alongamento, caminhada e pedaladas de bicicleta”, pontua a especialista, que alerta: é recomendável que sejam exercícios de baixo impacto, três vezes por semana, no mínimo, em sessões diárias com duração de 30 a 50 minutos, preferencialmente sob a supervisão de profissional habilitado”, reforça.

