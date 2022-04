O Sistema Hapvida é um dos patrocinadores oficiais da Go Cup. O campeonato, promovido pela IMM Soccer e realizado pela Federação Goiana de Futebol 7, acontece até o dia 16 de abril, no Complexo Esportivo Go Cup, em Aparecida de Goiânia.

O Sistema Hapvida montou uma estrutura para atender os atletas, e conta com jogos de futebol de botão, circuito funcional infantil e videogame. Os campeões são premiados com squezes, bonés, chaveiros, mochilas, térmica, headphones, copos e porta chuteira. Para os familiares e acompanhantes dos jogadores, são realizados exercícios de ginástica e alongamento.

Em 30 campos de futebol, as 200 equipes inscritas estão distribuídas em oito categorias: do Sub7 ao Sub13, além da primeira categoria exclusivamente feminina (Sub13).

Entre os grandes times do Brasil presentes na Go Cup estão Palmeiras, Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Remo, Goiás, Sport, América Mineiro, Botafogo, Fluminense, Atlético Goianiense e Bangu. De fora do país: Benfica (Portugal) e Independiente del Valle (Equador) disputam mais uma vez o torneio, além de duas equipes norte-americanas.

Sobre o Sistema Hapvida

O Hapvida é o maior sistema de planos de saúde e odontológicos do Brasil em número de beneficiários. Em 2022, a combinação de negócios do Sistema Hapvida com o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) resultou na criação de uma das maiores operadoras de saúde verticalizadas do mundo, com cerca de 15 milhões de clientes e 18% de participação de mercado em planos de saúde. Tanto o Hapvida quanto o GNDI participaram intensamente da consolidação do mercado de saúde nos últimos anos através de uma combinação de crescimento orgânico e aquisições. A companhia possui mais de 66 mil funcionários, cerca de 27 mil médicos e 33 mil dentistas. Com a missão de garantir o acesso a saúde de qualidade a um custo eficiente, a empresa comercializa planos de saúde e odontológicos e presta serviços através de rede assistencial própria composta por 84 hospitais, 75 prontos atendimentos, 294 clínicas médicas e 262 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial. Para mais informações, acesse: hapvida.com.br e ri.hapvida.com.br