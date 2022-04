O mercado de Saúde Suplementar acaba de ganhar uma solução inovadora. No dia 31 de março, o Sistema Hapvida e o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) lançaram a Solução Nacional. Fruto da Combinação de Negócios entre as duas Companhias, os clientes e prospects de ambas as empresas passam a ter acesso a uma ampla solução personalizada de Norte a Sul do Brasil.

“Vamos ofertar um modelo vencedor com rede de atendimento de qualidade e sinistralidade imbatível para atender às necessidades específicas de cada cliente, não importando a região onde ele esteja”, afirma Lício Cintra, Vice-Presidente Comercial e de Relacionamento do Hapvida.

Nilo Carvalho, Vice-Presidente Comercial e de Pós-vendas do GNDI completa que “este lançamento só foi possível dada a experiência e complementariedade de negócios e propósitos das duas empresas, dois gigantes que se uniram e viram uma oportunidade única de oferta ao mercado de um portfólio de produtos já existentes integrado”.

“Estamos confiantes de que esta é a solução perfeita para atender às necessidades dos nossos clientes, ratificando nossa liderança no mercado nacional da saúde, mas com atuação regionalizada, e o corretor será peça fundamental nesta estratégia”, afirma José Carlos de Paula, experiente executivo do GNDI, que assume o cargo de Diretor Executivo da Solução Nacional.

Sobre o Sistema Hapvida

O Hapvida é o maior sistema de planos de saúde e odontológicos do Brasil em número de beneficiários. Em 2022, a combinação de negócios do Sistema Hapvida com o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) resultou na criação de uma das maiores operadoras de saúde verticalizadas do mundo, com cerca de 15 milhões de clientes e 18% de participação de mercado em planos de saúde. Tanto o Hapvida quanto o GNDI participaram intensamente da consolidação do mercado de saúde nos últimos anos através de uma combinação de crescimento orgânico e aquisições. A companhia possui mais de 66 mil funcionários, cerca de 27 mil médicos e 33 mil dentistas. Com a missão de garantir o acesso a saúde de qualidade a um custo eficiente, a empresa comercializa planos de saúde e odontológicos e presta serviços através de rede assistencial própria composta por 84 hospitais, 75 prontos atendimentos, 294 clínicas médicas e 262 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial. Para mais informações, acesse: hapvida.com.br e ri.hapvida.com.br