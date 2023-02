A cada 10 minutos nascem seis crianças prematuras no Brasil. São 340 mil bebês que nascem antes da gestação completar 37 semanas todo ano no país. Mais de 12% dos nascimentos ocorrem prematuramente, o que representa o dobro do índice de países europeus. Este é um problema que atinge 15 milhões de crianças no mundo e é a principal causa da mortalidade infantil de 0 a 5 anos. Uma campanha no mês de Novembro é realizada todos os anos para conscientizar a população sobre a prevenção à prematuridade.

A ginecologista Poliana Cordeiro Amaral, Grupo Hapvida NotreDame Intermédica, explica que a principal causa da prematuridade está associada a assistência pré-natal inadequada. "A ausência do pré-natal ou o início tardio ou a assistência ruim podem contribuir para que doenças ou situações maternas não sejam detectadas e tratadas de forma adequada, levando ao parto prematuro", adverte.

Segundo ela, os fatores que favorecem o nascimento de prematuros são a desnutrição ou a obesidade materna, o uso de álcool, cigarro ou outras drogas, infecções, hipertensão, diabetes e gestação gemelar. "São doenças ou situações que podem ser detectadas e tratadas precocemente".

A especialista do Hapvida NDI conta que todo recém-nascido prematuro deve ser assistido em sala de parto por um pediatra e receber assistência neonatal adequada. "Todos devem ter direito de acesso a UTI neonatal, se for necessário. Além disso, essas crianças devem ter seu desenvolvimento neurológico e sua saúde, seu crescimento e desenvolvimento global acompanhados por uma equipe multidisciplinar durante toda a infância";

Até alguns anos atrás, a taxa de mortalidade de prematuros era alto. Essa realidade mudou, conforme Poliana Cordeiro Amaral, devido a melhor qualidade tanto na assistência perinatal, ao identificar a gestante com potencial de parto prematuro e promover as melhores condições para esse bebê nascer, quanto a melhora na assistência neonatal, protocolos de neonatologia, conhecimento técnico e científico e melhor preparo das UTIS neonatal. "Ainda temos um caminho longo a percorrer na assistência pré-natal para evitar que esses bebês nasçam antes do tempo, mas isso tem melhorado".

Poliana Amaral ressalta que um pré-natal de qualidade, com equipe que tenha conhecimento para identificar os fatores de risco e promover intervenção a tempo é extremamente importante no combate à prematuridade. "Toda gestante deve ter acesso ao pré-natal e a maternidade com pediatra na sala de parto. A presença do pediatra capacitado no momento do nascimento é fator determinante na evolução desses bebês", finaliza.

Sobre o Grupo Hapvida NotreDame Intermédica

A fusão entre a Hapvida e a NotreDame Intermédica em fevereiro de 2022 levou a criação do maior grupo de saúde e odontologia do Brasil. A nova empresa, com mais de 71 mil colaboradores, atende cerca de 15,9 milhões de beneficiários de saúde e odontologia, que têm a sua disposição a maior rede própria de atendimento, presente nas cinco regiões do País. Nossa rede própria de atendimento foi construída a partir de uma visão abrangente e integrada, voltada ao cuidado da saúde através de mais de 7 mil leitos de atendimento hospitalar em 87 hospitais, 76 Prontos Atendimentos, 329 clínicas médicas e 275 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Desta combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

Responsável Técnico: Ginecologista, Poliana Cordeiro Amaral. CRM-GO 16099