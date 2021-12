O Hospital Antônio Prudente, unidade de referência do Sistema Hapvida no Ceará, está com inscrições abertas para os programas de residência médica e Fellowship em Radiologia e Diagnóstico por Imagem. As capacitações têm duração de 3 anos e 1 ano, respectivamente.

Para a residência, as inscrições podem ser realizadas pelo link (iiesau.edu.br) até às 23h59 do dia 10 de janeiro de 2022. Estarão aptos a participar do processo seletivo, aqueles alunos que tenham concluído o curso de Medicina reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) até a data da inscrição.

Já para o Fellowship, apenas aqueles que já tenham concluído a residência de três anos no mesmo segmento podem se inscrever no link (iiesau.edu.br) até às 23h59 do dia 6 de dezembro de 2021. A prova objetiva, primeira etapa do processo seletivo, acontece no dia 9 de dezembro, às 8h, online. A segunda etapa consiste na análise e arguição virtual do currículo, a ser realizada no mesmo dia, no período da tarde.

Em 2021, os residentes em Radiologia do Hospital Antônio Prudente, juntamente com a equipe de neurorradiologia do Sistema Hapvida, foram condecorados pela tradicional revista canadense Cient Periodique, com o artigo “Fístula cavernosa bilateral: sinais indiretos ao estudo da ressonância magnética das órbitas sem uso de contraste paramagnético” (traduzido do inglês). Garantir a excelência de profissionais faz parte da missão do grupo, visando sempre oferecer o melhor cuidado possível aos seus pacientes.