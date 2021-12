O Hospital Antônio Prudente foi autorizado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará a realizar transplante de medula óssea alogênico aparentado. O procedimento consiste em realizar a transferência de um indivíduo para outro, desde que haja parentesco direto, como pais e irmãos.

O hospital já era credenciado para a realização do transplante de medula óssea (TMO) autólogo, que acontece quando o doador é o próprio paciente, usando a medula dele mesmo. Nesta modalidade, já foram realizados 53 procedimentos, com taxa de sucesso próxima a 95%, o resultado colaborou para que uma intervenção mais complexa fosse possível.

“Neste transplante, o doador escolhido não é o próprio paciente, mas sim um parente direto, de primeiro grau, um dos irmãos, um dos pais ou um filho, se o paciente tiver. É um tipo de TMO que requer um grau maior de expertise da equipe multiprofissional envolvida e somente centros de excelência conseguem a sua aprovação para realizá-lo”, explica o Dr. Emmerson Eulálio, hematologista e responsável técnico pela unidade de TMO do Sistema Hapvida.

A possibilidade de realização do procedimento em uma rede da abrangência do Hapvida é uma vitória contra enfermidades graves e potencialmente fatais. No Brasil, a maioria dos centros autorizados a realizar o TMO alogênico se concentra em regiões Sul e Sudeste, havendo poucos centros habilitados na região Nordeste e nenhum na região Norte.

De acordo com Anderson Nascimento, Head da Rede Própria do Sistema Hapvida, "com todos os investimentos que são realizados na nossa rede própria, o Hospital Antônio Prudente está preparado para realizar esse procedimento tão importante para salvar vidas, nossa maior missão. Continuaremos empenhados e trabalhando, diariamente, para promover saúde e bem-estar aos nossos clientes".

“O Hospital Antônio Prudente alcança um novo patamar de atuação, em consonância com uma medicina de ponta oferecida pelos melhores centros médicos do país. Já temos alguns pacientes em avaliação para a realização do procedimento. É um processo delicado que requer a realização de vários exames, algumas vezes associados a terapias preparatórias, buscando sempre a condição mais segura para o paciente. Estamos trabalhando em conjunto com a direção e com colegas de todo o país que compõem a rede”, finaliza Dr. Emmerson Eulálio.

O hematologista e responsável técnico pela unidade de TMO do Sistema Hapvida é o Emmerson Eulálio - CRM - 6861