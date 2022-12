Este ano completa 30 anos da criação do Dia Mundial contra a AIDS, com o intuito de reforçar o debate sobre a detecção do HIV

Muita gente não sabe, mas Aids e HIV não são a mesma coisa. É o que explica o infectologista do Hapvida NotreDame Intermédica, Claudio Penido Campos Jr. Segundo ele, após ter sido infectada pelo vírus HIV, a pessoa pode permanecer anos sem desenvolver nenhum sintoma, por isso a importância de buscar exames nesse sentido. Já a AIDS é o estágio mais avançado da infecção pelo HIV, e surge quando a pessoa apresenta infecções oportunistas, ou seja, que se aproveitam da baixa imunidade ocasionada pelo vírus.

“É importante que a gente consiga diferenciar algumas formas de apresentação da doença. Há indivíduos que têm infecção pelo HIV, que são aqueles que entraram em contato pelo vírus, mas não adoeceram, não apresentaram qualquer alteração clínica relacionada à infecção. Há os que têm a síndrome da imunodeficiência adquirida, que são pessoas que acabaram desenvolvendo sinais e sintomas por causa da infecção ou mesmo já tiveram infecções oportunistas, que só acometem pacientes que têm uma perda da imunidade”, esclarece.

Segundo o especialista, muitas vezes isso leva tempo para acontecer desde o momento em que a pessoa é infectada pelo HIV, e pode variar bastante de pessoa para pessoa. Ou seja, quando a pessoa é contaminada, passa a ser soropositiva. Porém, muitos soropositivos podem viver anos com o vírus sem desenvolver a doença e ter sinais e sintomas de aids. Por isso a importância do exame para que a infecção seja descoberta o quanto antes e o tratamento possa ser iniciado, além, claro, da prevenção.



“É importante que as pessoas continuem se prevenindo, fazendo sexo seguro e, na eventualidade de serem infectados, procurem atendimento médico. Há tratamentos medicamentosos muito eficientes e seguros”, alerta o infectologista Claudio Penido Campos Jr.

Sobre o Grupo Hapvida NotreDame Intermédica

Resultante da fusão entre Hapvida e a NotreDame Intermédica, em 2022, formou-se o maior grupo de saúde e odontologia do Brasil. Os números superlativos do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica mostram o sucesso da operação que reúne cerca de 15 milhões de clientes, mais de 65 mil colaboradores, 7 mil leitos de atendimento hospitalar e 18% de participação de mercado em planos de saúde. Presente nas cinco regiões do País, a rede própria de atendimento conta com 85 hospitais, 77 Prontos Atendimentos, 318 clínicas médicas e 269 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial. Dessa fusão, apoiada em inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

Responsável técnico: Dr. Claudio Penido Campos Jr

CRM SP 100827