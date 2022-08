A hepatite é um tipo de inflamação do fígado que pode ter diferentes causas. Ela pode ser causada por vírus e bactérias diversos e até mesmo pelo consumo excessivo de substâncias, como certos tipos de medicamentos e até mesmo de drogas e bebidas alcoólicas. A partir de abril deste ano, um tipo agudo de hepatite, de origem desconhecida – razão pela qual tem sido denominada “hepatite misteriosa” – surgiu em pelo menos 35 países e resultou em 22 duas mortes, o que chamou a atenção da Organização Mundial da Saúde (OMS).



A doença acomete crianças, de um mês a 16 anos, e apresenta sintomas gastrointestinais, dor abdominal, vômito e diarreia, além dos olhos amarelados e alterações nas funções do fígado. Contudo, segundo a Dra. Silvia Fonseca, infectologista do Sistema Hapvida, não há, por enquanto, motivos para alarme, mas para atenção: “É claro que, na presença de algum sintoma de hepatite, as crianças devem ser encaminhadas imediatamente para atendimento médico”, orienta.



A especialista relata como a comunidade médica percebeu o surgimento da hepatite misteriosa. Foi identificada uma hepatite bem diferente do que costumávamos ver. As crianças tinham a icterícia, o amarelinho no olho, mas também tinham uma alteração muito importante da função do fígado. Muitas dessas crianças foram internadas e tiveram exames muito alterados. Além disso, algumas tiveram a completa destruição do fígado e necessitaram de transplante, o que não é comum nas hepatites em crianças pequenas, explica.



Silvia Fonseca esclarece que por não ter sido detectado nenhum dos vírus comumente causadores da hepatite, foi levantada a hipótese de que o surgimento da doença poderia estar relacionado com a vacina contra a covid-19, o que foi descartado. “Muitas das crianças pequenas que foram acometidas pela hepatite misteriosa nunca tinham tomado a vacina de covid-19. Então, isso a gente já sabe: não é da vacina, porque 75% das crianças no Reino Unido – local onde os primeiros relatos da doença surgiram – não tem 5 anos de idade, que é a idade mínima para tomar a vacina.



Por outro lado, os testes dos pacientes apontaram a presença do adenovírus (55% dos casos na Europa) e do SARS-COV-2 (47 dos 307 casos na região europeia). Foi identificado o adenovírus 41 e, em muitas crianças, o vírus que causa a covid, o SARS- COV-2. Então, hoje, ainda não sabemos se está ocorrendo uma interação entre esses dois vírus a qual estaria, então, relacionada a esse novo tipo de hepatite, pontua a infectologista.



De acordo com a OMS, dados coletados até 8 de julho constaram um total de 22 mortes ocasionadas pela infecção e os casos prováveis saltaram de 920, até 22 de junho, para 1.010 neste último levantamento. Desses 1.010 casos, 46 precisaram realizar transplante de fígado, o que corresponde a 5% das crianças afetadas pela doença. Ainda segundo a entidade, de 479 episódios com informações sobre idade e sexo, 48% são meninos e 76% tem menos de 6 anos de idade. A OMS classificou o risco global da doença como “moderado”.



O Brasil tem 96 casos sob investigação. Nós temos alguns casos em investigação no Brasil, mas aproveito para dizer que, por enquanto, ainda é uma doença relativamente rara, e que as outras hepatites, principalmente, aqui no Brasil, nós temos a hepatite A e B, que tem vacinas distribuídas gratuitamente pelo programa nacional de imunização e, para quem contrair hepatite B e C, tem tratamento oferecido pelo SUS, finaliza Dra. Silvia.



Dra. Sílvia Fonseca- CRM-47981-SP