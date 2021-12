O Núcleo Técnico Operacional, construído em 2020 em uma parceria do Sistema Hapvida com o laboratório Roche, completa um ano de serviço e qualidade batendo a marca dos mais de 1,5 milhão de exames realizados. As duas companhias investiram cerca de R$ 46 milhões nesta central inteligente de saúde que garante qualidade para inovar em eficiência laboratorial.

O laboratório possui uma central inteligente de controle e gestão de produção e qualidade integrada. Com os pilares de qualidade técnica, acolhimento, inovação, eficiência e colaboração entre as equipes, o NTO conseguiu alcançar o padrão de maior controle e padronização dos resultados e valores de referência em todos laboratórios do Brasil da rede Hapvida. Dentro de um ano, o laboratório conseguiu a centralização no Recife (PE) de 95% dos exames eletivos de todos os laboratórios do Brasil da rede Hapvida.

De acordo com Cidéria Costa, diretora de medicina diagnóstica, “em um ano, o NTO já trouxe excelentes resultados e representa uma evolução na área de medicina diagnóstica, já que é uma unidade de ampla estrutura física, tecnológica e especializada. Todos os nossos investimentos são para levar mais saúde e qualidade de vida para nossos clientes”.

O Núcleo Técnico Operacional continuará levando inovação, automação laboratorial, agilidade, controle e qualidade para todos os laboratórios da rede. O NTO, em um ano de atuação, conseguiu cumprir seus propósitos e objetivos e pretende continuar a solucionar as necessidades laboratoriais e assegurar a saúde de qualidade para todos os clientes. A unidade está no processo de aprovação, por meio de visita diagnóstica, para ser um laboratório certificado pelo Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos (PALC), criado pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) em 1998, e hoje o maior programa de acreditação laboratorial da América Latina.

Confira alguns números do NTO

Novembro/2020 : 210.916 exames;

Outubro/2021 : 1.572.219 exames;

Redução dos prazos dos exames de sorologia, imunologia e hormônios de 10 dias para 4 dias em todo o Brasil;

Índice de Assertividade PNCQ: 95%;

Exames liberados antes do prazo: 96,98%.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 7,4 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do RN Saúde, Medical, Grupo São José Saúde, Grupo Promed, Premium Saúde, além da operadora Hapvida e da healthtech Maida. Atua com mais de 38 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 48 hospitais, 203 clínicas médicas, 49 prontos atendimentos, 176 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.