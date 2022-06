Neste dia 9 de junho é celebrado o dia da imunização e o Brasil tem o maior programa de imunização gratuito do mundo. Isso permite a proteção desde a gestação até o nascimento. “Não perca a oportunidade de proteger quem você ama. Há vacinas para todos, para crianças e idosos. São muitas vacinas, então celebre o dia 9 de junho com seu cartão vacinal atualizado”, sugere a infectologista do Sistema Hapvida, Dra. Silvia Fonseca.

Os germes estão em toda a parte, tanto no ambiente como no nosso corpo. Quando uma pessoa é suscetível e eles encontram um organismo adverso, isso pode causar doença e morte. De acordo com especialistas, a imunização é a forma mais segura e eficaz de manter distância dos germes e de doenças graves que levam à morte. “Poucas ações tiveram o mesmo impacto que as vacinas tiveram no mundo evitando morte e diminuindo sofrimento. Por causa das vacinas fomos capazes de eliminar a varíola, uma doença terrível matou milhões de pessoas”, destaca Dra. Silvia.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) possui vacinas para mais de 30 doenças, disponibiliza cerca de 300 milhões de doses anualmente, e possui cerca de 38 mil salas de vacinação distribuídas pelo território nacional para que a população possa se imunizar. “Graças a esse programa conseguimos eliminar a paralisia infantil, poliomielite de todo o Brasil graças a campanhas de vacinação que nos ajudou a eliminar infecções como sarampo, caxumba e gripe”, lembra a infectologista do Sistema Hapvida.

Quando alguém é vacinado, fica muito provavelmente protegido contra a doença em causa, porque as vacinas contêm partes enfraquecidas ou inativadas de um determinado organismo (antígeno) que desencadeia uma resposta imunitária do corpo.

De acordo com a OMS, as vacinas mais recentes contêm a matriz para produzir antígenos e não o próprio antigénio. Independentemente de uma vacina ser constituída pelo próprio antigénio ou pela matriz para que o corpo possa produzir o antígeno, esta versão enfraquecida não causará a doença na pessoa que recebe a vacina, mas desafia o seu sistema imunitário a responder como o teria feito na sua primeira reação ao verdadeiro agente patogênico.

