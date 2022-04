O mastologista do Sistema Hapvida, Alírio Virgolino Nóbrega, recomenda a mudança de hábitos como fator importante para a prevenção do câncer de mama na mulher e no homem. Ele ainda orienta para a necessidade do autoexame, bem como a mamografia e outros exames para detectar os nódulos.

“Quando falamos de prevenção do câncer, estamos tratando de estratégias para reduzir que a doença venha se desenvolver. De forma geral, sempre vamos tentar atuar nos fatores de riscos para a doença que são possíveis de causar sua modificação. Essas mudanças incluem evitar o consumo de álcool e cigarro, praticar atividades físicas, ter uma alimentação saudável e evitar fatores de riscos ambientais. Estamos falando de métodos de prevenção de risco que venham a desenvolver ”, explica o mastologista.

Todavia, Alírio Virgolino sustenta que isso não é suficiente. Muitas vezes precisa lançar mão de métodos detectáveis de câncer de mama. “O principal detector de câncer de mama é a mamografia. O exame que consegue detectar o câncer em estágio bem primordial. Ele deve ser realizado por todas as mulheres após os 40 anos e de forma anual”, ressalta o médico, destacando o tripé da mastologia: o autoexame, os exames detectáveis como a mamografia ou outros recursos como ultrassom e ressonância, e a consulta regular com o mastologista.

Câncer de mama em homens

Por fim, Alírio Virgolino alerta que o câncer de mama no homem, apesar de ser incomum, pois ocupa 1% nas estatísticas, precisa ser falado. “O homem tem que fazer o autoexame, tem que procurar um mastologista, principalmente, quando ele notar algo estranho nas mamas”, justifica.

Responsável técnico - Alírio Virgolino Nóbrega - CRM - 7355