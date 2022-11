“O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens”, afirma o urologista da Hapvida NotreDame Intermédica, Tiago Bisogno. De acordo com o especialista, a idade avançada, histórico de casos na família e ser negro são fatores que ampliam o risco de câncer em homens.



Se entre o público feminino o câncer de mama é um dos mais temerosos, entre os homens a preocupação é com a próstata. A glândula, responsável por produzir um fluido seminal que nutre e transporta o esperma, é a principal causa de câncer masculino. O medo da morte é um dos principais sintomas que permeia quem descobre a existência de um tumor.



O especialista ressalta que o exame da próstata deve ser feito anualmente por um urologista para pacientes acima dos 45 anos, para quem tem fatores de risco; e acima dos 50 anos, para quem não tem. O exame pode ser o de sangue, chamado PSA e o exame do toque, que é rápido e indolor. “Com eles, é possível detectar a maioria dos cânceres. O câncer da próstata, uma vez detectado em uma fase inicial, tem chances de cura superiores a 90%. Se você tem mais de 50 anos, procure o seu urologista, faça o exame do toque e o PSA. É importante para a sua saúde”, sugere Tiago.



O médico destaca ainda que o sofrimento do homem portador de câncer de próstata afeta seu bem-estar físico e emocional, assim como a qualidade de vida em geral. “Dentro desta esfera, a rede de apoio composta por amigos e familiares deve ser ainda mais fortalecida”, aponta.



O especialista destaca ainda que o suporte dado pelas pessoas mais próximas é muito importante para o bem-estar do paciente, pelo fato de ajudar o homem a lidar melhor com os procedimentos e efeitos colaterais do tratamento, além de influenciar no prognóstico positivo da doença.



Sobre o Grupo Hapvida NotreDame Intermédica



Resultante da fusão entre Hapvida e a NotreDame Intermédica, em 2022, formou-se o maior grupo de saúde e odontologia do Brasil. Os números superlativos do Grupo Hapvida NDI mostram o sucesso da operação que reúne cerca de 15 milhões de clientes, mais de 65 mil colaboradores, 7 mil leitos de atendimento hospitalar e 18% de participação de mercado em planos de saúde.



Presente nas cinco regiões do País, a rede própria de atendimento conta com 85 hospitais, 77 Prontos Atendimentos, 318 clínicas médicas e 269 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial. Dessa fusão, apoiada em inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.



Responsável Técnico: Tiago Bisogno, Urologista – CRM:12102