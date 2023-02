Estudo publicado pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), do Ministério da Saúde aponta crescimento de 70% na taxa de obesidade infantil no Brasil entre os anos de 2008 a 2021. O estudo mostra que uma em cada dez crianças de até cinco anos está com o peso acima do ideal (7% com sobrepeso e 3% com obesidade). Só em 2012, cerca de 356 mil crianças, de 5 a dez anos, foram diagnosticadas com obesidade.

Para a endocrinologista do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica, Dra. Fernanda Máximo, os dados são preocupantes porque, para ela, a obesidade é uma doença crônica, complexa e, muitas vezes, persistente associada a graves consequências sociais e de saúde se não for tratada. “A obesidade foi muito estigmatizada como uma consequência reversível das escolhas pessoais e hoje há uma luta para combater as percepções erradas sobre o tema na tentativa de orientar a obesidade como uma doença crônica que requer atenção médica”, avalia Fernanda.

A obesidade em crianças e adolescentes é fruto de uma série de fatores genéticos e comportamentais que envolvem hábitos familiares e escolares, que precisam ser tratados e acompanhados periodicamente, e apesar da natureza complexa desta doença, o tratamento da obesidade infantil pode ser bem sucedido.

“A obesidade é porta de entrada para outras doenças e complicações, além de diabetes mellitus e hipertensão pode haver alterações hormonais como a síndrome do ovário policístico, apneia obstrutiva do sono, alteração óssea (comum na fase de crescimento rápido entre 9 a 16 anos), dores no quadril devido deslizamento epifisário da cabeça do fêmur, relacionada com o enfraquecimento da placa de crescimento, ocorre em 80 por cento de forma bilateral devido a traumas, alterações hormonais e a obesidade”, alerta a especialista.

Crianças com sobrepeso e obesidade se beneficiam com a mudança no estilo de vida, com uma abordagem de cuidados centrada nela e na família que precisa ser acompanhada por uma equipe multifuncional formada por médicos, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros e assistentes sociais. “A obesidade está associada a um conjunto de influências socioecológicas, ambientais e genéticas, crianças que enfrentam adversidades como pobreza e racismo têm mais risco de serem obesas. Já a vitimização, provocação e bullying, contribuem para a compulsão alimentar, isolamento social, resistência ao tratamento e diminuição da atividade física. Além disso, a obesidade na infância e adolescência está associada a uma má saúde psicológica e emocional, aumento do estresse, sintomas depressivos e baixa autoestima”, avalia Fernanda Máximo

A endocrinologista afirma que a obesidade infantil é uma doença neurocomportamental e que esse aumento de gordura promove consequências sérias para o corpo, se não tratada. “Crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade têm apresentado aumento de lipídios anormais como aumento do colesterol aterogênico e diminuição do colesterol bom, combinado com aumento de resistência a ação da insulina com aumento de glicose no sangue, além de hipertensão arterial, história familiar de doença cardiovasculares, diabetes, morte súbita e infarto”, completa.

Quanto aos prejuízos psicológicos relacionados à questão da comparação de peso ou da estética corporal da criança com obesidade, a especialista adverte: “Em primeiro lugar não devemos rotular essas crianças. Devemos usar o termo crianças com obesidade, ao invés de criança obesa”, sugere Fernanda.

Em relação aos principais fatores que desencadeiam a obesidade infantil, a especialista do Hapvida Notre Dame Intermédica afirma que os mesmos estão atrelados ao estilo de vida da família. “É difícil fazer ou sustentar mudanças de comportamento saudável em um ambiente obeso gênico que promova a ingestão de alta energia, escolhas alimentares pouco saudáveis e que mantenha comportamento sedentário. Outras circunstâncias que desencadeiam a obesidade infantil seria a insegurança alimentar, especialmente presente em famílias de baixa renda por não conseguirem manter uma alimentação balanceada”, adverte.

Relação da alimentação associada ao sedentarismo e a alienação digital

O marketing para crianças tem como alvo alimentos e bebidas altamente palatáveis, baratos e calóricos. Isso ocorre através da televisão, sites, jogos online, supermercados, dentro e fora das escolas. Graças a tudo isso, associada à não prática de exercícios físicos diários, as crianças são, frequentemente, expostas a alimentos de baixos valores nutricionais provenientes de anúncios, portanto não é de surpreender o aumento preferencial no consumo de alimentos de baixo valor nutricional.

Para a especialista, o tempo de tela pode afetar o comportamento alimentar de uma criança e alterar a escolha. A ingestão de alimentos mostrou que os alimentos incluídos na mídia de entretenimento afetam os comportamentos alimentares das crianças.

É considerado excesso de peso a definição de Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou superior ao percentil 85 e abaixo do percentil 95 para idade e sexo; obesidade grave é definida como um IMC igual ou superior a 120% acima do percentil 95, que se aproxima do percentil 99. De acordo com a endocrinologista, é fundamental identificar as condições ambientais e socioeconômicas desses pacientes para determinar a intensificação do tratamento com equipe multidisciplinar, que em alguns casos, exigem acompanhamento de fisioterapia, tratamento medicamentoso e, em casos extremos, cirurgia bariátrica.

