Assegurar o bem-estar dos pequenos é uma das preocupações que não pode faltar na bagagem de quem viaja com crianças. Maiton Fredson Lopes, pediatra do Hapvida NotreDame Intermédica, sugere alguns cuidados específicos para este período de férias: “é muito importante se antecipar a algumas situações que podem acontecer”.

O médico recomenda preparar uma mala de mão, além da mala do bebê que será despachada na companhia aérea ou ficará no bagageiro do carro: “coloque nela peças para uma troca de roupa completa para o bebê; uma camiseta, para os adultos; um trocador de fraldas, de preferência aquele com cobertura plástica; fraldas descartáveis e de pano; e sacolas plásticas para o lixo e para as roupas sujas”. “Ter lenço umedecido também é importante; além da água e de um lanche pronto, principalmente para viagens com trajetos longos”, acrescenta.

O ambiente de quem vai viajar de carro é um ponto de atenção ressaltado pelo pediatra: “Para cada idade, há um equipamento de segurança específico: bebê conforto, cadeirinha ou banco de elevação. Verifique qual é o mais adequado para seu filho e o ajuste corretamente”. Outro equipamento que traz bastante conforto, conforme Maiton, é a cortina no vidro lateral do carro para reduzir a entrada de luz solar.

A sugestão do especialista, para o caso de a criança se mostrar entediada no trajeto, é utilizar alguns brinquedos, que também devem ser colocados na bagagem de mão. “Nunca retire seu filho do banco e com o carro em movimento. Certamente, precisarão parar muitas vezes, mas isto também pode ser previsto na hora da organização”, orienta.

Na chegada no hotel, o pediatra reforça a importância de verificar o ambiente: “procure identificar os locais ou objetos que possam causar algum acidente. Cheque o fechamento de portas, portas que levam a varandas, locais de tomada, frigobar em zonas baixas e objetos soltos. Se antecipe a qualquer possível acidente”. Ao sair para o passeio, Maiton orienta a lembrar sempre de utilizar protetor solar e roupas adequadas.

Responsável Técnico: Maiton Fredson da Silva Lopes – Pediatra CRM – 11482-CE