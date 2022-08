Tablets, jogos, celulares, internet. São muito raras as crianças do mundo atual que não dominam esses aparelhos eletrônicos e se encantam de forma instantânea e bastante preocupante com a possibilidade de “se distrair”, "fugir do tédio” deitadas no sofá ou sentadas em uma cadeira própria para jogos, navegando horas a fio – se os pais assim o permitirem – por um mundo virtual, com avatares, parceiros desconhecidos, aventuras interativas diversas, entre inúmeras outras atrações que o ambiente digital oferece.



Esse tipo de distração pode parecer inocente e até desejável para alguns pais, que assim podem desenvolver suas atividades sem precisar dispensar tanta atenção às suas crianças. Em agosto, mês em que se comemora o Dia da Infância, a questão é: até que ponto isso é saudável para o desenvolvimento infantil? Segundo o pediatra do Sistema Hapvida, Claudio Cunha, o problema do uso do eletrônico é a perda de tempo para brincar, fundamental para o desenvolvimento, e de oportunidades de aprendizagem pois, com os eletrônicos, a criança deixa de utilizar a imaginação, a cognição e de exercitar a aprendizagem social e o controle das emoções. “A brincadeira é um processo pedagógico socioemocional, que permite a exploração do universo cognitivo, afetivo e a aprendizagem da interação social humana”, explica.



Estudos demonstram que a utilização excessiva de eletrônico está associada a mudanças bruscas de humor, maior agressividade, dificuldade de sono, dificuldade de brincar sozinho, problemas de alimentação e obesidade, bem como atrasos no desenvolvimento geral e até alterações hormonais na produção excessiva de cortisol. “Por isso, é fundamental os pais entenderem que o uso de eletrônicos não pode se dar em livre demanda. É preciso combinar períodos e organizar as rotinas com horários estabelecidos. Temos que oferecer alternativas às telas e brincar com os nossos filhos, ajudando-os e incentivando-os a fazer atividades ao ar livre, com brincadeiras lúdicas, de imaginação, atividades físicas e jogos”, explica o pediatra.



De acordo com Dr.Cláudio, o ideal é que até os 2 anos de idade as crianças não sejam expostas aos eletrônicos, após essa idade até os 5 anos, o tempo de utilização não deve ultrapassar uma hora por dia, dos 6 aos 10 anos deve ser de no máximo duas horas, e a partir dos 11 até os 18 anos de até 3 horas. Ainda segundo o pediatra, é necessário contribuir com o desenvolvimento das crianças oferecendo um ambiente rico em estímulos motores e sensoriais, que favoreçam o desenvolvimento de atividades lúdicas e a vivência em espaços abertos naturais que possam exercitar a autonomia e autoconfiança, bem como promover a sensorialidade com estímulos de cheiros, texturas e terra, propiciando maior conexão com o ambiente e despertando o interesse pela exploração.



“Atividades simples como ouvir música, cantar, dançar, trabalhar expressão corporal, desenho, pintura, recorte, colagem, escultura, massinha, brincadeiras de representação de filmes, teatro, contação de histórias e jogos de imaginação, são excelentes exemplos de brincadeiras que podem ajudar no desenvolvimento de habilidades comportamentais voltadas à socialização, as vivências emocionais, a desinibição e a interação dentro de contextos naturais e sociais humanos. Além disso, elas trabalham habilidades relacionadas à comunicação, fluência verbal, dicção, ritmos e a expressão dos nossos sentimentos e desejos”, afirma o especialista. O pediatra destaca ainda que é por meio da brincadeira que a criança desenvolve habilidades motoras como organização do corpo, equilíbrio, flexibilidade, lateralidade, consciência de espaço e de tempo, bem como, aprendem a utilizar a coordenação motora ampla, fina e a solucionar problemas.



