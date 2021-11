Com diversas cores, tamanhos e formas, os Push Pop It têm sido uma “febre” entre as crianças. O brinquedo, que é cheio de bolinhas e lembra a sensação prazerosa de apertar os famosos plásticos bolhas, proporciona muito mais do que diversão, eles trazem benefícios sensoriais e motores em crianças, segundo a psicopedagoga do Sistema Hapvida, Lucilene Almeida.

“O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico, que consiste na construção, aquisição e interação de novas habilidades. Estas habilidades são advindas da remodelação cerebral, conhecida como plasticidade cerebral. Desse modo, o Push Pop It é uma excelente ferramenta sensorial para relaxar e proporcionar interação sensorial. Além disso, o brinquedo exercita o cérebro para conseguir manter equilíbrio e realizar atividades que requerem movimentos precisos e rápidos”, explica.

A especialista esclarece que a variação de cores, formas e tamanhos encontrados no mercado têm uma ligação direta com a área que se pretende desenvolver com a criança. Lucilene Almeida aponta que as cores exercem influência direta sobre os indivíduos e ajuda a entender melhor o comportamento do ser humano, sendo assim, algumas evidências científicas indicam que as cores podem afetar diretamente o centro das emoções.

“Cada um de nós responde às cores de uma forma diferente. As crianças tendem também a serem atraídas não só pelas cores, mas também pelas formas, o que influencia no processo de desenvolvimento cognitivo e imaginário mais íntimo, profundo e até inconsciente”, pondera.

Outras atividades – A psicopedagoga do Sistema Hapvida afirma que o Push Pop It é um brinquedo adequado para qualquer faixa-etária, mas sugere supervisão do manuseio para crianças menores de dois anos. Além disso, ela aponta que o brinquedo possui grande potencialidade no processo de aprendizagem com as crianças, estimulando a parte sensorial por meio do toque e da mudança de posição das bolinhas.

Lucilene Almeida destaca a importância lúdica do brinquedo. “O lúdico é um recurso metodológico de suma importância para auxiliar a aprendizagem das crianças na educação, sendo assim, o Push Pop It possibilita ainda as crianças aprender a contar e a categorizar, por exemplo”, assegura.

Controle de uso – O brinquedo, mesmo gerando inúmeros benefícios, como descarregar um pouco da tensão e desconectar do excesso de informações das telas, não pode ser usado em excesso.

“Fazendo um paralelo entre o celular ou um tablet, esse brinquedo tem muito menos estímulo, o que de alguma forma tem um efeito mais calmante, mas o uso em excesso não faz bem. Isso porque pode gerar na criança uma dependência”, esclarece Lucilene.

Liberando emoções – A especialista lembra ainda que há outras formas para as crianças liberarem as emoções, que vão além da utilização dos Push Pop It e que contam diretamente com a interação familiar. Confira:

• Se conectem com seus filhos e diminua o uso de eletrônicos;

• O diálogo entre pais e filhos é muito importante. O brincar, ou seja, o lúdico, também pode ser uma importante ferramenta, dos pais ou responsáveis para exercitar esse hábito do diálogo;

• Procure ter um tempo de qualidade com as crianças. Façam passeios ao ar livre, juntos e lembrando de respeitar as medidas sanitárias;

• Seja positivo e faça elogios. Quando elogiado, a criança ou o adolescente se sente importante e querido por você. Isso vai fazer com que sua relação fique mais próxima;

• Se necessário procure ajuda profissional ou psicológica, só eles terão as ferramentas necessárias para te auxiliar.

Nome responsável Técnico Hapvida:

Francisco Floriano Delgado Perdigão

CRM 4953