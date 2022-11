O câncer de próstata é o segundo mais comum no Brasil e representa 29% dos diagnósticos de neoplasias entre homens, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA). A taxa de incidência é maior nos países desenvolvidos, em comparação aos em desenvolvimento. O exame do toque retal, mais conhecido como exame do “toque”, responsável pela detecção precoce da doença ainda é considerado tabu entre a população masculina.



“Entender os riscos, aceitar o tratamento preventivo e reconhecer a importância do diagnóstico precoce é o primeiro passo para combater o pré-conceito machista e arcaico acerca do exame de toque”, alerta o psicólogo da Hapvida NotreDame Intermédica, Carol Costa. O psicólogo explica que esse preconceito é um empecilho na melhora da qualidade de vida do homem. “Não há como negar a presença de uma cultura totalmente retrógrada, de que o exame do toque pode ferir, afetar ou colocar em dúvida a masculinidade do homem. É claro que isso é um grande mito. Ao se prevenir, o homem estará mostrando um cuidado com sua saúde, uma valorização do seu bem-estar. E não apenas o seu, por uma questão de saúde, mas de todos ao seu redor".



Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, apenas 32% dos homens fizeram o exame de toque. A pesquisa encomendada pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) revela que o número é inferior comparado à porcentagem de quem já fez o exame do PSA (Antígeno Prostático Específico), que corresponde a 47%. Dr. Carol Costa ressalta que, ambos os exames são fundamentais no diagnóstico precoce do câncer de próstata, mas o exame do toque continua sendo o mais preciso na detecção da doença.



“O tabu precisa ser quebrado porque é através do exame de toque que o médico especialista identifica alguma anomalia, aumento ou endurecimento na região da próstata. O PSA não tem esta função, ele apenas consegue medir qualquer alteração nas substâncias produzidas pela próstata e assim, complementar o diagnóstico, principalmente na fase inicial”, completa o psicólogo.



Responsável técnico: Carol Costa Jr, psicólogo - CRP: 02/14984