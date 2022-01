O Sistema Hapvida possui rede própria de atendimento e está sempre em busca de oferecer as melhores opções para os seus clientes. Com o intuito de proporcionar maior comodidade e ampliar os locais para exames de coleta, a operadora inaugurou mais uma unidade de atendimento na capital. O novo Diagnóstico Goiânia está localizado no bairro Jardim América e tem capacidade para atender 5400 clientes mensalmente.

Com uma área aproximada de 360 metros quadrados, o local possui ambiente climatizado, acesso para cadeirantes, totens de atendimento, 3 salas de espera amplas e confortáveis e 15 boxes para coleta. A nova unidade conta com profissionais especializados e preparados, além de equipamentos modernos que garantem mais conforto e segurança aos pacientes.

São realizados no local teste de covid (antígeno e PCR), teste do pezinho, curva glicêmica e teste de tolerância a lactose. De acordo com a Gerente Regional de Operações do Sistema Hapvida, Elaine Ferreira da Cruz Silva, a estratégia de inaugurar o novo Diagnóstico Goiânia no bairro Jardim América, foi idealizada por ser um local de fácil acesso, e também por manter a proximidade entre os laboratórios para melhor opção do cliente, tanto para coletas adultas quanto para coletas pediátricas.

Serviço:

O novo Diagnóstico Goiânia funciona de segunda à sexta-feira, das 6h às 17h, e aos sábados, das 6h às 11h. O endereço é Rua C-149, 1400 – Jardim América – Goiânia, Goiás.