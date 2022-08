A poluição do ar é típica do tempo seco ocasionado pelo inverno em Goiás. As queimadas associadas à falta de chuva provocam prejuízos ao meio ambiente e à saúde pulmonar, cerebral e cardíaca da população. Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostrou que nove em cada 10 pessoas no mundo estão expostas a concentrações de poluentes acima dos limites recomendados. No Brasil, o problema é responsável pela morte de 50 mil pessoas a cada ano, por causar doenças como câncer de pulmão, ataque cardíaco e derrame cerebral.

Diante desta afirmação, o médico pneumologista do Sistema Hapvida, Dr. Walter Rodrigues Netto ressalta que: “Evidentemente tudo vai depender do grau e tempo de exposição do indivíduo à inalação das partículas nocivas, mas o que se pode precisar é que há grande potencial de danos respiratórios e cardiovasculares”.

As queimadas associadas à falta de chuva provocam prejuízos ao meio ambiente e à saúde pulmonar e cardíaca da população. Segundo o especialista, além dos danos ambientais, o sistema respiratório é francamente afetado pelas exposições a agentes inalatórios nocivos, podendo causar quadros agudos e exacerbar doenças pré-existentes, como a asma, por exemplo. “Após atingirem os pulmões, as partículas inaladas também podem alcançar a corrente sanguínea, o que pode desencadear problemas cardiovasculares, e até cerebrais, em casos extremos”, pontua Walter Netto.

De acordo com o especialista, a fuligem produzida pelo fogo provoca aumento no número de pessoas buscando socorro médico porque a fumaça de incêndios florestais ataca os pulmões e o coração. "O percentual vai depender da área territorial acometida e proximidade dos moradores, mas em média há um aumento de 40% na busca por atendimento médico diretamente relacionada a tais exposições na estiagem”, alerta.

O médico pneumologista, destaca ainda que até quem não possui patologias é afetado pela qualidade crítica do ar. "Mesmo as pessoas que não têm problemas respiratórios ou problemas cardíacos podem sentir os efeitos dessa poluição, desse tempo seco, já que

podem sentir o olho avermelhado, a garganta coçando, o nariz com coriza, espirrando, e tudo isso pode diminuir muito a qualidade de vida das pessoas", alerta Dr. Walter Netto.

As queimadas acabam levando fumaça, com partículas em suspensão, para dentro das cidades e que se somam à poluição já provocada pela queima de combustíveis fósseis. Somente nos quatro primeiros meses de 2022, foram registradas 790 ocorrências de incêndios em vegetação em Goiás, o que representa um aumento 26% em relação ao mesmo período do ano passado. Em abril, quando começa a estiagem, foi o período que mais houve registros de incêndio: 558 no total. Para o pneumologista do Sistema Hapvida, há uma grande necessidade de um olhar governamental mais atento às zonas mais afetadas pela estiagem. “Isso economizaria gastos com saúde pública e teríamos uma melhor contribuição com políticas ambientais de preservação”, pondera.

Para tentar reduzir os efeitos das queimadas, a vendedora, Lucilene Ribeiro de Andrade, lança mão de métodos tradicionais para aumentar a umidade do ar e melhorar a qualidade do ar colocando toalha molhada e recipientes com água em todos os ambientes da casa e para conter os efeitos de ressecamento na pele, intensifica o uso de creme hidratante corporal e labial. “Em casa, todos sofrem com doenças respiratórias e para diminuir os efeitos da mudança de temperatura, associada à baixa umidade e a qualidade do ar, fazemos de tudo para driblar os efeitos do ar seco e as complicações de doenças respiratórias”, relata a vendedora.

O médico explica que o corpo humano se comporta de maneira diferente quando entra no tempo de estiagem e que o ambiente é propício para a transmissão de doenças virais. “A melhor forma de prevenção é se atentar para a necessidade de maior consumo de água, evitar exposições (inclusive a prática de exercícios físicos ao ar livre no período mais crítico entre 10h e 16h) e realizar lavagem nasal para prevenir acometimento de vias aéreas. Para os pacientes com doenças crônicas, manter uso regular de seus medicamentos”, orienta Walter Netto.

Caso a pessoa entre em contato com fumaça ou simplesmente passe por uma região de queimadas, é importante ficar atento aos sintomas de intoxicação ou complicação efetiva dos pulmões, vias respiratórias e até do coração. “Os danos às vias aéreas são, principalmente, sinalizados por tosse e falta de ar, podendo ocorrer sibilância em alguns pacientes. Também são frequentes os sintomas de dor de cabeça e náuseas. E em intoxicações mais graves por monóxido de carbono, podem ser apresentados sintomas de confusão mental e coma”, alerta o especialista.

Em casos mais graves, o médico sugere que: “Qualquer paciente que apresente sintomas de maior gravidade como falta de ar ou quaisquer alterações no nível de consciência, deve ser levado a um serviço de urgência e emergência para atendimento médico imediato”.

De acordo com especialista do Sistema Hapvida, a queimada da vegetação é o maior vilão da qualidade do ar. Da mesma forma, a prática da queima de lixo no fundo de quintal ou em propriedades rurais, é uma forma de fazer uma limpeza no terreno, porém provoca sérias consequências ambientais e para a saúde. “Quando se realiza uma queimada, estamos jogando material particulado na atmosfera, que são poluentes como o CO2 (gás carbônico) no final da combustão, como também está retirando da vegetação. Essa vegetação realizaria a fotossíntese e faria a captura do CO2 na atmosfera”, explica o médico.

O especialista acrescenta que o resíduo das queimadas, chamado de material particulado, passa pelas narinas e chega a atingir o pulmão. Somente esse fator já é suficiente para causar uma gama de doenças respiratórias e cardíacas – parada cardiorrespiratória e até neurológicos (AVC). “Isso traz danos à saúde, sobretudo das pessoas mais vulneráveis, como crianças e idosos e aquelas que têm problemas respiratórios”, argumenta.

Estudos comprovam danos à saúde e ao meio ambiente

Uma nota técnica divulgada pelo Fundo Mundial pela Natureza (WWF-Brasil) mostra a íntima relação entre a saúde humana e a saúde do meio ambiente. “O que as florestas e o desmatamento têm a ver com nossa saúde” mostra como o desmatamento, as queimadas, a poluição do ar, a alteração das temperaturas e as novas doenças decorrentes de modificações de ecossistemas têm afetado a saúde e o bem-estar da população em geral. O documento aponta a importância da floresta e dos demais ecossistemas naturais para o bem-estar humano e os problemas que sua destruição causam para quem vive nesses ambientes e até mesmo distante.

Questionado sobre os elementos tóxicos liberados pelas queimadas, o médico pneumologista do Sistema Hapvida, Dr. Walter Netto, lembra que o material particulado, formado por uma mistura de compostos químicos, são partículas finas ou ultrafinas, ao serem inaladas, percorrem todo o sistema respiratório e conseguem transpor a barreira epitelial (a pele que reveste os órgãos internos), atingindo os alvéolos pulmonares durante as trocas gasosas e chegando até a corrente sanguínea”, explica.

Ele pondera ainda que, outro composto prejudicial é monóxido de carbono (CO), que quando inalado, também atinge o sangue, onde se liga à hemoglobina, o que impede o transporte de oxigênio para células e tecidos do corpo. "Isso tudo desencadeia um processo inflamatório

sistêmico, com efeitos deletérios sobre o coração e o pulmão. Em alguns casos, pode até causar a morte", explica o pneumologista.

Informações adicionais:

Colaborador atua em consultório próprio no estado do Pará.

CRM-PA 10220