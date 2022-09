Geralmente, os homens só vão ao médico quando estão seriamente adoentados. Esse preconceito, mesclado com uma certa ignorância, leva a uma incidência maior de doenças que poderiam ser evitadas com acompanhamento. Segundo uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), 51% dos homens nunca foram ao urologista. O médico urologista do Sistema Hapvida-GO, Dr. João Carlos Neto, alerta que essa visita, além da proposta, o especialista pode acompanhar os órgãos reprodutores masculinos e tratar o sistema urinário das mulheres e dos homens.



Segundo a pesquisa da SBU, entre os principais motivos citados pelos entrevistados estavam o medo e a falta de tempo. Além disso grande parte dos homens acharem que o urologista deve ser procurado apenas em casos de problemas sexuais, o que não é verdade. Doutor, João Carlos, observa que só com conscientização podemos mudar esse panorama. "As mulheres desde jovens estão acostumadas a irem ao ginecologista. Precisamos além de esclarecer para a população a função do urologista, trazendo todas as suas áreas de cuidado. Somente na próstata, além do câncer, existe inúmeros outras patologias que podem ser tratadas pelo especialista".



Os homens devem ir ao urologista pelo menos uma vez ao ano para que sejam realizados exames de prevenção. A SBU esclarece que, além da próstata, ele é responsável por tratar órgãos como rins, bexiga, uretra, ureter, testículos, pênis, próstata, glândulas adrenais e epidídimo, que é um ducto que coleta e armazena os espermatozoides. Diversos desses, exigem um acompanhamento desde cedo, sobre a idade certa da consulta, Dr. João Carlos esclarece que não existe.



"Depois dos 40 anos, precisamos ficar atentos na próstata, mas antes disso o homem precisa tomar cuidados, por exemplo, com a fimose. Que atinge diversos brasileiros e pode causar diversas repercussões futuras, até infecções. Outra atenção é o contexto familiar, pessoas que tem históricos de doenças precisam fazer consultas regulares", afirma o médico do Sistema Hapvida.



Fora os casos já mencionados, os homens devem procurar a ajuda de um médico urologista toda vez que sentirem algum desconforto ou qualquer alteração que possam ser sintomas de doenças. Como recomendação da SBU, mesmo se você não sentir dor alguma e se tudo estiver aparentemente bem com seu corpo, não deixe de visitar o consultório do urologista pelo menos uma vez ao ano.



Sobre o Grupo Hapvida NotreDame Intermédica



Resultante da fusão entre Hapvida e a NotreDame Intermédica, em 2022, formou-se o maior grupo de saúde e odontologia do Brasil. Os números superlativos do Grupo Hapvida NDI mostram o sucesso da operação que reúne cerca de 15 milhões de clientes, 60 mil colaboradores, 7 mil leitos de atendimento hospitalar e 18% de participação de mercado em planos de saúde. Presente nas cinco regiões do País, a rede própria de atendimento conta com 85 hospitais, 77 Prontos Atendimentos, 318 clínicas médicas e 269 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial. Dessa fusão, apoiada em inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

Dr. João Carlos do sistema Hapvida-GO

Clínico Geral - CRM: 11738