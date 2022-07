Com 257 casos já confirmados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em todo o mundo – no Brasil (com dois sob investigação pelo Ministério da Saúde), Europa e EUA – a chamada “varíola do macaco”, decorrente de vírus identificado inicialmente nos países do continente africano, desperta a preocupação da sociedade sobre em que, afinal, consiste essa doença e quais as formas de transmissão e, sobretudo, prevenção.



De acordo com Silvia Fonseca, infectologista do Sistema Hapvida, essa doença causa febre, dor no corpo e aparecimento de gânglios e lesões, como se fossem pequenas bexigas, que surgem no rosto e se espalham para as mãos e plantas dos pés. “Embora seja da mesma família do vírus da varíola comum, a varíola do macaco é mais branda”, garante.



Ainda segundo a especialista, o período sintomático pode durar de uma a duas semanas. Depois disso, as feridas costumam desaparecer, sem deixar sequelas. “A não ser lesões na pele, que ao fazerem casquinha, deixam a pele descorada, do mesmo jeito que acontecia com a varíola e com a catapora”, afirma.



A varíola do macaco recebeu este nome porque o vírus foi isolado pela primeira vez entre esses mamíferos. Mas, atualmente, a doença é mais comum entre os roedores.



Sobre a forma de transmissão, Silvia Fonseca assegura que o vírus não passa facilmente entre as pessoas. “A transmissão é por contato direto ou indireto (superfícies contaminadas) e não há motivos para pânico, porque o contágio está bastante restrito e tem baixa taxa de mortalidade”, frisa.



Mesmo assim, a infectologista é enfática quanto às formas de prevenção, que são semelhantes aos cuidados em relação ao coronavírus: distanciamento, uso de máscaras faciais, lavagem constante das mãos e, em casos suspeitos, o isolamento do paciente.



A médica enfatiza ainda que outro ponto relevante é que há um protocolo definido a ser seguido em caso de transmissão. “Existe vacina e remédio para a doença. Por enquanto, eles não estão disponíveis, mas existem. Então, é uma situação mais tranquila do que vivenciamos com a covid-19”, salienta.



