Na contramão de outros setores, o mercado de tecnologia nunca cresceu e contratou tanto quanto nos últimos anos. Um estudo realizado pelo site especializado Catho mostrou que para algumas especialidades houve aumento de 670% no número de vagas, e um levantamento da Brasscom (Associação das Empresas de TI e Comunicação) mostra que isso vai piorar e, até 2024, a demanda por profissionais desta área deve chegar a 420 mil.Em Goiás não é diferente, empresas de tecnologia e startups sofrem para preencher vagas em aberto mesmo oferecendo salários atraentes.

Para tentar resolver esse problema a Néctar CRM, a Auvo e a Poli, relevantes empresas no mercado de tecnologia goiano, se juntaram a Ímã Learning Place, edtech de formação de profissionais de tecnologia, para oferecer uma formação gratuita para pessoas que desejam iniciar uma carreira como programador, além disso os profissionais que mais se destacarem serão contratados ao final do programa de formação com salários iniciais de até R$3.000,00.



O programa de formação contará com aulas ao vivo e online, conteúdos assíncronos, além de experiências imersivas nas empresas, e ensinará além de habilidades técnicas de programação, habilidades comportamentais importantes no mercado de trabalho.

Para se candidatar a uma vaga no programa o candidato precisa preencher o formulário que está neste link, ou entrar no site da Ímã, e acessar a área de "Bolsa #GoDev".