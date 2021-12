O Serviço de Câncer de Mama do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (INGOH) realiza a 3º edição do Top Ten Breast Cancer, um evento científico multidisciplinar que tem como principal objetivo a apresentação e a discussão de 10 artigos, publicados em 2021, sobre câncer de mama. O objetivo é contribuir com a disseminação de conhecimento técnico e, para isso, o evento é destinado para profissionais convidados da instituição e de outros centros de oncologia do estado. O diretor administrativo da unidade organizadora, Pablo Padilha, relata que “o INGOH quer que todos os médicos consigam levar o que há de melhor na medicina para os pacientes em tratamento contra o câncer de mama. Afinal, isso faz parte da nossa missão que é cuidar de vidas – e não só as que estão no INGOH”.

O oncologista clínico com experiência na área de câncer de mama, Leandro Gonçalves, corrobora e observa o importante papel de centros oncológicos de referência no cenário local em que atuam. “Entre as funções de unidades especializadas como o INGOH, está a de fazer uma seleção do que há de mais importante na literatura científica mundial e retransmitir isso para os médicos, tanto do corpo clínico como os da comunidade. O Top Ten Breast Cancer, atualmente na terceira edição, tem esse papel”, pontua.

“Voltar a encontrar colegas que almejam atualização constante é uma grande vantagem para a nossa capacitação, pois podemos trocar conhecimento e quem ganha, sem sombra de dúvidas, é o paciente goiano que terá acesso a uma equipe assistencial cada vez mais preparada”, avalia o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Goiás (SBM-GO), Frank Braga. O mastologista ainda evidencia outro ponto relevante: o fato de dar voz ao especialista. “Apesar de estarmos todos envolvidos no tratamento contra o câncer de mama e termos acesso a esses estudos, ouvir o ponto de vista de um especialista é engrandecedor. Por exemplo, eu atuo na área cirúrgica e posso contribuir no debate de uma pesquisa sobre isso; ao mesmo tempo em que um oncologista clínico me auxilia em sua especialidade. Por isso, a SBM-GO está lisonjeada de participar e cooperar para com um evento deste porte”, afirma.

A oncologia é uma especialidade médica em constante evolução e isso pode ser visto também no tratamento contra o câncer de mama. Todos os anos são publicados milhares de artigos relacionados aos avanços do tratamento do câncer de mama e o INGOH busca constante atualização, baseando-se nas pesquisas mais robustas, afinal, um dos alicerces da empresa é praticar medicina de excelência. Padilha ainda reforça que a atuação institucional é constante, uma vez que “já temos um centro de estudos permanente na instituição, no qual dispomos de aulas e discussões de casos clínicos com médicos internos e externos, para aprimorar o conhecimento e melhorar nossa ciência. Reestruturamos estratégias para que o INGOH possa se firmar como centro de referência no tratamento de câncer de mama e estamos colhendo ótimos resultados!”, celebra o diretor, que compõe a comissão organizadora do evento.

Qualidade técnica e satisfação do cliente

O INGOH é uma empresa que está no mercado goiano há mais de 50 anos. Nesse período, a diretriz da empresa sempre esteve voltada para o respeito à vida – seja de pacientes, visitantes ou colaboradores. Diante disso, a missão institucional não poderia ser outra, se não “cuidar de vidas, promovendo bem-estar com agilidade e segurança”. Para fazer o que se propõe, o INGOH passa por rigorosos programas de qualidade interna e externa, entre eles: Programa de Excelência para Laboratórios Médicos da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica (SBPC); Programa de Controle de Qualidade Prático Teórico da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (ABHH); e Acreditação Nível Ouro da Associação Brasileira de Bancos de Sangue (ABBS).

Ademais, o INGOH conta com a certificação ISO 9001:2015, selo que tem o intuito de otimizar e promover maior agilidade no desenvolvimento de produtos e serviços. Em razão da constante busca de aperfeiçoamento, a certificação internacional foi alcançada no segundo semestre de 2018, via auditoria da Fundação Vanzolini. Em outubro de 2021, após nova auditagem, o INGOH conquistou a recertificação do selo, que garante segurança e qualidade no atendimento de pacientes e doadores de sangue que procuram assistência na unidade. A instituição avaliadora ainda concedeu o Selo de Qualificação da ONA para o Serviço de Manipulação e Atenção Farmacêutica para a Saúde – reconhecimento de que a instituição atende aos rigorosos padrões que a metodologia exige.

Essa postura empresarial reflete no atendimento ímpar entregue aos pacientes - fato comprovado pelo grau de satisfação daqueles que frequentam a instituição. No último trimestre, período que corresponde aos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, o INGOH realizou mais de 107 mil atendimentos em todas as suas unidades, cuja aprovação sempre foi superior a 90%. Isso faz com que a empresa zele da qualidade, da agilidade e da precisão em cada procedimento e atendimento realizado em suas dependências.