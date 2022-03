No último domingo, 27, aconteceu a 12ª Edição do Circuito Mulher Unimed, tradicional evento que comemora o dia internacional da mulher, com realização do Jornal O Popular. A única corrida de rua exclusivamente feminina de Goiânia que representa toda a força, resistência e determinação da mulher. O Circuito Mulher proporciona o fortalecimento do sentimento de liberdade e exclusividade, sendo símbolo de mudanças de hábitos e porta de entrada para iniciantes em corridas.

O Circuito reuniu mais de mil mulheres que correram com percursos de 5 ou 10 km. As atletas receberam kits exclusivos da edição e ainda puderam usufruir de diversas ativações de marca dos nossos parceiros.

A UNIMED disponibilizou cabine de vídeo 360º com brindes para ação em rede social; o Popular disponibilizou uma tenda como ponto de apoio e descanso, com carregadores de celular e álcool gel; a Karine Gouveia forneceu kits exclusivos para as atletas com cupons para concorrer a sorteios de aplicações de Botox; a Belcar ofereceu inscrições gratuitas para curso de mecânica, vouchers para café Italiano, cabine de vídeo 360º e sorteio de brindes.

Todos os protocolos de segurança contra a COVID-19 foram seguidos e o percurso teve toda a segurança com batedores e sinalização exclusivos para a corrida. E para manter a animação lá em cima, DJ Pri Loyola comandou o som durante o aquecimento e após a corrida.

Confira as nossas vencedoras da edição.

5KM

1ª: Daiene Barros: 21’55”

2ª: Mônica Cristina: 22’15”

3ª: Lucilene de Sousa: 23’22”

10KM

1ª: Lana Spencieri: 45’38”

2ª: Nathalya Globo: 45’49”

3ª: Larisse Berchor: 46’25”