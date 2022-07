Por um Cerrado vivo! Ao encontro do tema da 29ª edição da Caminhada Ecológica, realizada entre os dias 18 e 23 de julho, 14 homens e sete mulheres mostraram a força da união em prol de um objetivo. Os 21 atletas percorreram 310 km de percurso durante uma ação que une esporte, ecologia, turismo e cultura, encerrando a prova com um mergulho nas águas do Rio Araguaia, em Aruanã.



Em um misto de emoções, com destaque para o cansaço físico e o orgulho da própria resistência, a bonita festa de encerramento contou com as presenças de turistas e moradores da cidade, além de autoridades políticas e a banda do Corpo de Bombeiros - que estava à espera dos participantes. O momento ficou ainda mais comovente com o pôr do sol completando o cenário.



Considerada um dos maiores projetos do Grupo Jaime Câmara, a Caminhada Ecológica havia sido realizada pela última vez em 2019, fazendo uma pausa devido a pandemia de Covid-19, e neste ano precisou respeitar todos os protocolos de saúde e sanitários para ser recebida nas cidades que compõem a tradicional rota que leva até o Rio Araguaia.



A 29ª Caminhada Ecológica foi realizada pelo O Popular e SESC, com o patrocínio da UNIMED Goiânia, apoio científico da PUC Goiás, apoio da JEEP Pinauto e Instituto PanAmericano da Visão, apoio logístico do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Goiás, e parceria da Água Nativa e ProBiótica. A próxima edição, a 30ª, já começa a ser planejada, para que a prova seja celebrada de forma especial e marcante como deve ser.



Confira as fotos da prova: