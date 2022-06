O último final de semana do mês reuniu duas paixões do goiano: a festa junina e a corrida de rua. É que o jornal O Popular, em parceria com a Prefeitura de Goiânia, realizou no último sábado, 25, o Circuito Junino, evento que contou com a participação de mais de mil atletas de todo o estado, que disputaram percursos de 5km e 10km. A ideia, visando o impacto positivo da prática de atividades físicas na saúde, foi oferecer uma opção mais saudável para quem gosta da animação característica desse período e, ao mesmo tempo, se exercitar.

A largada e a chegada foram no Paço Municipal. O local do evento contou, ainda, com diversas ações de parceiros para dar o tom festivo. Com apoio da BK Organizações Feiras em Condomínios, barraquinhas com brincadeiras típicas, como tomba lata, jogo das argolas e pescaria; comidas e bebidas gostosas, como maçã do amor, pamonha e xotes juninos; além de bancas com produtos da roça, abrilhantaram a corrida.

Os participantes e público geral do circuito também puderam acompanhar o show da dupla Laércio e Cristiano e a apresentação do grupo de quadrilha Explosão do Cerrado. Os atletas participantes já podem conferir as classificações da corrida no site jaimecamaraeventos.

Veja um pouco do que rolou na corrida: