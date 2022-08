Profissionais e representantes do mercado publicitário goiano participaram de uma conversa sobre os novos hábitos de consumo e as tendências da comunicação no cenário pós-pandemia. O evento de conteúdo promovido pela TV Anhanguera foi realizado nessa terça-feira (30), na sede do Grupo Jaime Câmara, e contou com a presença do presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles. Comunicólogo e escritor, desde 2001, Renato conduz centenas de estudos sobre comportamento, consumo, cultura e opinião, liderando diagnósticos e estratégias de negócio para as principais empresas que atuam no Brasil. Ele foi fundador e presidente do Data Favela e, em 2012, fez parte da comissão que estudou a nova Classe Média Brasileira, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE).

No evento, o profissional procurou contribuir com insights para o planejamento de estratégias de marketing de publicitários e empresas. Afinal, não há dúvidas que os últimos dois anos provocaram mudanças estruturais no comportamento das pessoas, incluindo nas praxes de consumo. "Parece clichê, mas toda crise de fato é uma oportunidade. O que a gente tem visto é que o consumidor sai da pandemia muito mais crítico, muito mais criterioso da qualidade dos produtos que ele procura. Depois de meses dentro de casa, olhando tudo aquilo que tinha comprado e não precisava, as pessoas ficaram mais conscientes dos desperdícios. Então, hoje ela pensa muito melhor antes de fazer uma compra, faz mais pesquisa de preço, busca mais custo-benefício e as marcas precisam se comunicar de forma bastante adequada", contou Renato durante a palestra.

Vale lembrar que o posicionamento de uma marca deve considerar muito mais que preço, já que o brasileiro passou a transitar mais pelos canais de compra, o que aumentou o poder de comparação e reforçou o nível de exigência. "As pessoas estão passando mais tempo em casa e a centralidade do lar é uma tendência que veio pra ficar. O consumidor também passou a usar mais aplicativos para comprar pela internet, mas sem abrir mão da qualidade. Os empresários que souberem se conectar com esse novo consumidor sairão na frente na recuperação econômica do Brasil", completa Renato.

Confira um pouco do que aconteceu durante o evento: