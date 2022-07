Empresas que se destacam pela valorização de colaboradores e por oferecem um excelente ambiente de trabalho receberam reconhecimento na noite dessa terça-feira, 29, durante evento realizado pelo Popular em parceria com o Great Place To Work (GPTW), com apoio da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Goiás (ABRH-GO). Essa foi a 12ª edição da premiação Melhores Empresas para se Trabalhar no Centro-Oeste e contou com 150 organizações inscritas, representando 70.373 funcionários. Desse total, 60 empresas foram premiadas, sendo 10 de porte grande (mais de 1 mil funcionários), 40 de porte médio (até 999 funcionários) e 10 de porte pequeno (até 99 funcionários).

Para o vice-presidente do Grupo Jaime Câmara (GJC), Ronaldo Ferrante, após dois anos de eventos virtuais, é preciso destacar a importância do momento de retomada. "Ao mesmo tempo em que voltamos com alguns hábitos com os quais estávamos acostumados, aprendemos também novas maneiras de ver o mundo. E esse é um dos motivos pelos quais prestigiamos as empresas que participam desse evento. Cada uma delas sabe cuidar da melhor forma do seu ambiente de trabalho, perpetuando as boas práticas já existentes e criando outras que continuamente valorizam seus colaboradores.” O diretor de relacionamento e consultoria da GPTW, Victor Garcia, também acredita que um ambiente adaptável, que abraça a mudança quando necessário e permite o crescimento dos colaboradores como pessoas e profissionais, estimula mais e melhores resultados. "A importância de estarmos aqui hoje é porque o mundo mudou. E o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar daqui em diante", destaca.

Essa necessidade de adaptação e atualização é comprovada pela pesquisa da GPTW. A entidade global de consultoria e treinamento tem como foco estimular as organizações a identificar, criar e manter excelentes ambientes de trabalho por meio do desenvolvimento de culturas de alta confiança. As empresas interessadas se inscrevem no instituto e participam da pesquisa, que é baseada na avaliação do nível de confiança dos funcionários em cinco dimensões: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. O nível de confiança com relação às práticas culturais em gestão de pessoas também é medido. Das empresas premiadas no Centro-Oeste, por exemplo, 73% permitem que os funcionários participem de programas de voluntariado no horário de trabalho. 78% delas contam com um responsável por combater a discriminação e promover a diversidade. Também 78% oferecem bolsas de estudo para graduação ou pós dos colaboradores, 45% investem em cursos de idiomas e 48% contam com verbas para desenvolvimento a escolha do funcionário.

Na hora de responder sobre os motivos de permanência na empresa, os colaboradores citaram a oportunidade de crescimento na primeira posição (46%). Na sequência, aparecem: qualidade de vida (25%); alinhamento de valores (13%); remuneração e benefícios (11%); e estabilidade (3%). Assim, além de reconhecer as empresas que estão no caminho certo, a premiação é uma oportunidade de entender a opinião dos colaboradores sobre a empresa, atrair novos talentos, fortalecer a credibilidade da marca e melhorar os resultados.

Veja o ranking das empresas premiadas:

Pequenas Empresas

1º Novatics

2º Realize Imóveis

3º Easycrédito

4º Fasthelp Informática

5º All Care Brasília

Médias Empresas

1º Brasal Veículos

2º Levvo

3º Ancar Centro-Oeste Intermediação de Negócios Imobiliários LIDA

4º Alianzo

5º Brasal Participações S/A

Grandes Empresa

1º Wiz Soluções

2º Sabin Medicina Diagnóstica – Distrito Federal

3º Energisa Mato Grosso do Sul

4º Aviva

5º Todimo Home Center

