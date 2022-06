Planejar, definir e executar estratégias necessárias para a veiculação de anúncios, ações de marketing e toda comunicação direcionada ao público. Essas são apenas algumas das funções atribuídas ao profissional de mídia, uma das categorias que mais careceu se atualizar e se adaptar às transformações do mercado de comunicação nos últimos anos. Para destacar a importância desses profissionais, o Dia do Mídia é celebrado por todo mercado no dia 21 de junho, e após uma pausa de dois anos devido à pandemia da Covid-19, o Grupo Jaime Câmara (GJC) voltou a reunir o mercado publicitário para comemorar a data.

A festa realizada na última terça-feira, na praça externa da CasaCor Goiás 2022, contou com a presença dos principais decisores de mídia, com atuação em agências de comunicação que se relacionam com os múltiplos veículos do GJC. “O grupo sempre abraçou o Dia do Mídia como uma data importante no calendário, justamente pela relevância desse profissional nas agências e nas estratégias dos anunciantes parceiros. A gente entende que a categoria deve sim ser homenageada e que esse é um momento de confraternização e de voltar às atenções para essa função tão importante”, destaca a gerente de marketing do grupo, Kenia Miranda.

Para a diretora comercial e de marketing do GJC, Cristiana Moreira, a comemoração reforça também o quão fundamental é o conhecimento, a habilidade e a participação desse profissional no mercado. “Eles fazem a diferença para os clientes, para o consumidor final e para os veículos. Enquanto todos falamos da necessidade de pensar mídia multiplataforma, eles são multi desde sempre, reforçando que o importante é estar no lugar certo para quem anuncia e no lugar certo para quem procura”, acrescenta.

O evento contou, ainda, com o apoio da importadora de vinhos Grand Cru, cuja primeira filial fica em Goiânia, e da JR Distribuição, uma das responsáveis pela distribuição das marcas Campari e Coca-Cola. Já o som da festa ficou por conta do músico Fabio Batista.