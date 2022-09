O cantor Roberto Carlos desembarcou em Goiânia para uma apresentação que entregou grandes emoções. O show aconteceu no último sábado (17), no Ginásio Goiânia Arena. O veterano, chamado popularmente de rei, é um exemplo vivo do sucesso mundial da música popular brasileira e trouxe vários sucessos para a capital. Para deixar a noite ainda mais especial, anunciantes e convidados do Grupo Jaime Câmara puderam curtir de pertinho, com todo conforto, a apresentação do rei no camarote exclusivo da TV Anhanguera.



"Eu estou muito feliz em ver o carinho do Grupo Jaime Câmara comigo e com a minha esposa, convidando a gente para participar desse show maravilhoso. Para nós, é um dia para nunca mais esquecer. Afinal, Roberto Carlos mora no nosso coração", contou José Guimarães, diretor presidente da Novo Mundo. Para a gerente de comunicação da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG), Sandra Persijn, poder acompanhar a apresentação do dono de canções que ultrapassam gerações foi uma verdadeira dádiva. "E o melhor é que estamos em um local privilegiado, sendo muito bem recebidos pelo Grupo Jaime Câmara, principalmente podendo assistir com comodidade ao show do rei", diz.



O momento de relacionamento com os anunciantes e convidados contou com a trilha que celebra os mais de 50 anos de carreira de Roberto, com hits como Detalhes, Splish Splash, Amigo, As Curvas das Estradas de Santos, Como Vai Você, Esse Cara Sou Eu, entre outros. Com tantos sucessos, não à toa o rei entrou para a lista da revista Global Concert Pulse entre os 30 artistas de maior público nos Estados Unidos. Na mesma lista estão: Elton John, Cher, a banda Kiss, entre outros grandes nomes da música mundial.



"Eu adorei o show. O Roberto Carlos se supera a cada momento. É muito nostálgico. A gente relembra várias passagens da nossa vida, ouvindo o rei. Parabéns ao Grupo Jaime Câmara pela iniciativa. O camarote estava muito bem servido, assisto e trabalhado. Foi maravilhoso”, garantiu Eduardo Bonfim Gomes, presidente da Imperador Alimentos. Nos últimos dois anos, devido a pandemia da Covid-19, o cantor precisou dar uma pausa nos shows e lançamentos.



Após o período, o artista iniciou uma turnê em 2022 pelos Estados Unidos, dando continuidade aos shows pelo Brasil em junho, sempre contando com uma verdadeira multidão de fãs por onde passa, e em Goiânia não foi diferente. João Rodrigues, diretor da UniCamps, destacou a grandeza da apresentação. "Estou agradecido pelo convite para o camarote. O espetáculo foi lindo. Foi realmente uma oportunidade incrível participar desse show tão magnifico", concluiu.



Confira o que rolou no Camarote da TV Anhanguera no show do Roberto Carlos: