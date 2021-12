Fundada em 2013, a Liso Perfeito Brasil®️ nasceu do sonho de sua idealizadora Josélia Cotrim que passou a mudar a vida das pessoas através da transformação de seus cabelos de uma forma única e inovadora. O sucesso da marca alavancou o seu crescimento e consolidação no mercado da beleza. Atualmente com 4 unidades, sendo 1 unidade em Anápolis-GO (onde tudo começou), Goiânia-GO, Brasília-DF, e Uberlândia-MG.

“Mudamos a vida de milhares de pessoas através de uma experiência chamada Liso Perfeito que é um procedimento 100% personalizado para cada cabelo, ou seja, não existe um produto pronto, tudo será montado de acordo com uma avaliação capilar respeitando a necessidade de cada cabelo, o que reforça a segurança do procedimento que também é compatível com qualquer química e possui uma garantia vitalícia, pois caso venha a ondular a pessoa poderá voltar e retocar sem custo algum.”

O procedimento consiste em analisar o biotipo capilar, grau de ondulação, diâmetro do fio, densidade e histórico químico de cada cabelo, e a partir dessas informações o sistema emitirá o diagnóstico para que seja preparado os produtos e assim dar início a execução da técnica.

“Vale ressaltar que não usamos chumbo, formol e seus derivados ou nenhum tipo de base alisante como tioglicolato de amônia ou etanolamina e nem guanidina.”

Com um faturamento anual milionário Josélia conta que o começo foi bem difícil. “Comecei minha empresa com 10 mil reais emprestados, atendia em torno de 2 clientes ao dia numa salinha de 30 m2. Foram anos de estudos e pesquisas até conseguir criar uma operação incrível com sistema e produtos próprios onde tudo é personalizado de acordo com a necessidade de cada cabelo, proporcionando um resultado único.”

A Liso Perfeito Brasil conta com um projeto de expansão nacional para janeiro de 2022 no formato de cursos e concessões, onde pessoas de todos os lugares do Brasil terão acesso ao seu know How tendo assim a oportunidade de replicar nossa operação.

“Meu intuito com esse projeto de expansão é poder levar o sonho do Liso Perfeito para todo o Brasil, recebemos milhares de directs todos os dias em nosso perfil do instagram de mulheres que sonham em fazer nosso procedimento, além também de dar oportunidade a novos empreendedores no ramo da beleza que sonham em ter seu próprio negócio e que assim como eu sejam apaixonados por cabelos.”

Instagram: @lisoperfeitobrasil

Escrito por: Kyvilin Padilha