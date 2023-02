O curso de Medicina é uma das graduações com o maior número de alunos matriculados. Por isso, os candidatos se esforçam muito para alcançar a tão sonhada aprovação e, muitas vezes, o auxílio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Com o programa, é possível ingressar em uma universidade privada e financiar os estudos. A advogada Mariana Costa, da Machado e Costa Advocacia Estudantil, fala mais sobre o assunto.

Confira: