Com o intuito de contribuir na busca por um médico especialista, a Associação Médica de Goiás (AMG), em parceria com a Medguias, lançou no dia 16 de Novembro, em reunião na sede da AMG, o Guia Médico GO, na versão impressa e on-line (www.medguias.com.br). Através dele, será possível encontrar em um só lugar, informações essenciais sobre médicos, como especialidade, contato e endereço de atendimento.

Durante a reunião, que envolveu os consultores do guia e a diretoria da AMG, o presidente Dr. Washington Luiz Ferreira Rios deu as boas-vindas a todos e apresentou as últimas ações da Associação Médica na defesa da classe e também do atendimento de qualidade à população. A equipe do Medguias fez uma apresentação do guia que será oferecido aos médicos.

A plataforma funciona como uma ferramenta on-line, responsável por catalogar, de forma organizada e atualizada, diversos médicos especialistas registrados no Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (CRM-GO), além disso é feita checagem total dos dados de cada um desses profissionais em consulta ao cadastro do Conselho Federal de Medicina (CFM). No entanto, o diferencial do Guia Médico é que, além de ser chancelado por entidades médicas, ele respeita 100% das regras de publicidade médica exigidas pelo CFM e pelo Codame, órgão fiscalizador da publicidade pública.

No site será possível realizar uma busca através do nome do médico, do problema apresentado ou da especialidade que deseja consultar. A partir daí, em poucos segundos, as informações do médico ou médica estarão disponíveis, desde o contato, o número de registro no CRM-GO, bem como o endereço do consultório. A plataforma oferece ainda, informações sobre exames, clínicas, hospitais, entre outros serviços médicos.

“Dessa forma, o guia contribui e muito para a qualidade da busca do paciente. Nossa preocupação é que os dados dos médicos estejam sempre atualizados e que o paciente encontre um real especialista em sua área”, enfatiza Dr. Washington Rios, presidente da AMG.

“O principal objetivo do guia é oferecer a toda comunidade informações atualizadas, dos profissionais da saúde, com a certeza de que ali só terão profissionais especialistas, devidamente habilitados e com o registro da especialidade no CRM”, ressalta Adriano King, Diretor Comercial da Medguias. O catálogo é fruto de uma proposta da AMG, com apoio da Medguias, que já alcança 11 estados e acumula mais de Dez mil médicos anunciantes.

O Diretor de Tecnologia, Kenneth Corrêa, lembra que a plataforma possui muitas ferramentas e funcionalidades e tecnologia. “ O mais importante é aproximar cada vez mais os profissionais da comunidade, que é quem mais precisa da informação.”

A MedGuias está presente em 11 Estados do Brasil, sempre em parceria com as Federadas AMB, levando informação e conteúdos que trazem benefícios e facilitam a relação médico-paciente. Aproxima as pessoas dos profissionais e gera resultados para toda a cadeia que está envolvida.

Para se cadastrar acesse - www.medguias.com.br/anuncie